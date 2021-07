Pulwama Encounter: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मियों ने दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है. कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी दी है. पुलवामा शहर में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ जहां आतंकियों की आज पहले मुठभेड़ हुई, वहां अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है.Also Read - Jammu & Kashmir Encounter: कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी

Two unidentified terrorists were killed. Operation in progress. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

— ANI (@ANI) July 14, 2021