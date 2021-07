Pulwama Encounter: जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षाबलों ने आज शनिवार को पु‍लवामा जिले (Pulwama Encounter) के जंगली इलाके सुबह- सुबह हुए एनकाउंटर दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है. अभी सर्च ऑपरेशन जारी है.Also Read - जम्मू में मंदिरों को निशाना बनाने की फिराक में आतंकी संगठन, हाई अलर्ट जारी

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने कहा, मुठभेड़ का सटीक स्थान नामीबिया और मार्सर, सामान्य क्षेत्र दाचीगाम वन के बीच है. 2 अज्ञात आतंकवादी मारे (Two unidentified terrorists were neutralized) गए हैं. आर्मी और पुलिस अपने काम है. अभी तलाशी अभियान (Search operation underway) जारी है. Also Read - पिछले दो साल में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढीं या कम हुईं? सरकार ने बताया

#UPDATE | Two unidentified terrorists were neutralized. Search operation underway: Kashmir Zone Police

The exact location of the encounter is between Namibian & Marsar, general area of Dachigam forest, Kashmir Zone Police said

— ANI (@ANI) July 31, 2021