Pulwama Encounter: पुलवामा के कस्बायार इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों को मार गिराया गया है. आइजी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का कमांडर यासिर परे जबकि दूसरा पाकिस्तानी आतंकी फरकान शामिल था. उन्होंने दोनों आतंकियों के मारे जाने पर सुरक्षाबलों को बधाई देते हुए कहा कि इन दोनों कुख्यात आतंकियों की तलाश काफी समय से की जा रही थी.

मुठभेड़ के बारे में आइजी कश्मीर ने कहा कि यासिर आइईडी विशेषज्ञ था और उसने कश्मीर में वारदातों को अंजाम देने के लिए कई बार आइईडी बनाई है. उसके मरने से कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को काफी नुकसान पहुंचा है.

#PulwamaEncounterUpdate | Top JeM terrorist commander Yasir Parray, an IED expert & foreign terrorist Furqan were neutralized in the encounter. Both were involved in several terror crime cases: IGP Kashmir to ANI pic.twitter.com/EJYtwYGgxh

— ANI (@ANI) December 1, 2021