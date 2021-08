Pulwama Encounter Update, श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ (Pulwama Encounter) में हिजबुल मुजाहिदीन (Hizb-ul-Mujahideen, terrorists) के दो आतंकवादी मारे गए. ये आतंकवादी लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार संगठन के एक दस्ते का हिस्सा थे. जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके के ख्रेव में पुलिस और सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ में आज सुबह आतंकवादी को मार गिराए गए है.Also Read - Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

#UPDATE | Awantipora Encounter: Second killed terrorist has been identified as Muzamil Ahmad Rather, a resident of Chakoora, Pulwama. Details awaited.#JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) August 20, 2021