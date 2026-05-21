By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान पाकिस्तान में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली
पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था. जब आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया था. इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे.
पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अज्ञात शख्स ने गोली मार दी है. मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है. आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था. पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था. जब आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया था. इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है.
#BREAKING | Muzaffarabad: Hamza Burhan, said to be linked to the Pulwama attack, has reportedly been killed, according to sources.
He was shot dead in Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir (PoK), sources said. However, there has been no official confirmation of the… pic.twitter.com/rhFcf17aEJ
— United News of India (@uniindianews) May 21, 2026
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें