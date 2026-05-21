  • Hindi
  • India Hindi
  • Pulwama Terror Attack Mastermind Hamza Burhan Shot Dead In Muzaffarabad In Pakistan Occupied Kashmir Pok

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान पाकिस्तान में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था. जब आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया था. इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे.

Published date india.com Published: May 21, 2026 3:12 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com | Edited by Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान पाकिस्तान में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली
(photo credit file photo, for representation only)

पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अज्ञात शख्स ने गोली मार दी है. मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है. आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था. पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था. जब आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया था. इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.