'तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए...?’, हत्या करने के बाद पुणे की सिया ने किया ये पोस्ट, अब हो रहा वायरल

पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा माना गया, लेकिन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक उनकी मंगेतर और उसके प्रेमी ने शादी से पहले रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची थी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 23, 2026, 8:38 PM IST
'तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए...?’, हत्या करने के बाद पुणे की सिया ने किया ये पोस्ट, अब हो रहा वायरल
  • मंगेतर की मौत पर रो-रोकर लिखी पोस्ट, जांच में खुद निकली हत्या की आरोपी
  • जन्मदिन पर लिखा- ‘वापस आ जाओ’, पुलिस बोली- पहले रची थी कत्ल की साजिश
  • लोहागढ़ किले पर हादसा नहीं, मर्डर! मंगेतर और कथित प्रेमी गिरफ्तार
  • शादी से पहले रास्ते से हटाया मंगेतर? सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाया था भरोसा

Pune Siya Goyal Killed Fiance: पुणे में एक युवा कारोबारी की मौत का मामला उस समय बेहद रहस्यमय हो गया जब शुरुआती जांच में हादसा मानी जा रही घटना ने हत्या का रूप ले लिया. इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट की हो रही है, जिसे मृतक की मंगेतर सिया गोयल ने उसकी हत्या करने के बाद शेयर किया.

मृतक केतन अग्रवाल एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता था. केतन खुद भी परिवार के रियल एस्टेट कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. उसकी शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी. परिवार ने शादी की तैयारियां तक शुरू कर दी थीं और बताया जा रहा है कि शादी के लिए उदयपुर में एक भव्य होटल भी बुक किया गया था.

और पढ़ें: पुणे हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

वायरल हो रहा ये पोस्ट.

सिया गोयल का इमोशनल पोस्ट

केतन की मौत के बाद उनकी मंगेतर सिया गोयल ने सोशल मीडिया पर कई भावुक संदेश साझा किए. एक पोस्ट में उसने लिखा कि वो समझ नहीं पा रही कि केतन उसे छोड़कर क्यों चले गए, जबकि दोनों जल्द शादी करने वाले थे. इन पोस्ट्स को देखकर लोगों ने उसे सांत्वना दी और घटना को एक दुखद हादसा माना.

मामला तब बदला जब पुलिस को सिया के बयान में कुछ विरोधाभास नजर आए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सिया ने दावा किया था कि पुणे के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले की यात्रा के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गए. इसी आधार पर घटना को दुर्घटना माना गया था.

हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले, जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी जांचकर्ताओं को शक हुआ कि सिया किसी और के साथ रिलेशन में थी और वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. इसी दौरान कथित तौर पर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का नाम भी सामने आया. ये वही है जिसके साथ सिया रिलेशन में थी. इसी के साथ मिलकर हत्या की साजिश भी की थी.

खाई में दिया था धक्का

पुलिस का आरोप है कि सिया ने पूरी प्लानिंग के साथ केतन को लोहागढ़ किले चलने के लिए तैयार किया. वहां चेतन भी पहुंचा और दोनों ने मिलकर कथित रूप से केतन को खाई में धक्का दे दिया. इसके बाद पूरी घटना को हादसा साबित करने की कोशिश की गई ताकि किसी को शक न हो.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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