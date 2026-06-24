'मर्डर करके कैसे बचें?' मंगेतर की हत्या से पहले गूगल पर ये सब सर्च कर रही थी सिया

Ketan Murder Case: पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत मामले में बड़ा खुलासा. पुलिस के मुताबिक सिया गोयल की गूगल सर्च हिस्ट्री, सीसीटीवी और डिजिटल सबूत जांच के केंद्र में हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 24, 2026, 7:22 PM IST
'मर्डर करके कैसे बचें?' मंगेतर की हत्या से पहले गूगल पर ये सब सर्च कर रही थी सिया
siya goyal google search history (Image: AI)

Ketan Murder Case: पुणे में एक युवा कारोबारी की मौत का मामला अब एक बड़े मर्डर केस में बदलता नजर आ रहा है. शुरुआत में जिस घटना को पहाड़ी से गिरकर हुई दुर्घटना माना गया था, अब पुलिस उसे पहले से बनाई गई साजिश बता रही है. जांच में सामने आए डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड्स ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है. पुलिस का दावा है कि मृतक केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी योजना का हिस्सा हो सकती है.

गूगल सर्च हिस्ट्री से बढ़ा शक

पुलिस जांच के दौरान केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल के मोबाइल फोन की जांच की गई. अधिकारियों के मुताबिक, मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री में ऐसे कई सवाल और खोज सामने आए हैं, जो किसी हत्या को दुर्घटना जैसा दिखाने से जुड़े थे. बताया जा रहा है कि ये सर्च केतन की मौत से कुछ दिन पहले किए गए थे. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह जानकारी केस में अहम भूमिका निभा सकती है. इसी वजह से डिजिटल रिकॉर्ड्स को काफी ध्यान से खंगाला जा रहा है.

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कैसे हुई थी केतन अग्रवाल की मौत?

26 वर्षीय केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे. 18 जून को वह पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले पर गए थे. वहीं करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद सिया गोयल ने पुलिस को बताया था कि तेज हवा के बीच फोटो खिंचवाते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गए. इसी बयान के आधार पर पुलिस ने पहले दुर्घटना का मामला दर्ज किया था. लेकिन बाद में जांच के दौरान कई सवाल खड़े होने लगे.

प्रेम संबंध और साजिश का एंगल

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सिया गोयल कथित तौर पर चेतन चौधरी नाम के युवक के संपर्क में थीं. बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात पिछले साल एक कारोबारी कार्यक्रम में हुई थी. पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. अधिकारियों के अनुसार, सिया शादी को लेकर खुश नहीं थीं और केतन को अपने रिश्ते के रास्ते की बाधा मानती थीं. इसी आधार पर पुलिस ने हत्या की साजिश का एंगल जोड़कर जांच आगे बढ़ाई.

सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला?

पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन चेतन चौधरी भी लोहागढ़ किले के आसपास मौजूद था. सीसीटीवी कैमरों में एक युवक हूडी और फेस मास्क पहने हुए ट्रैकिंग रूट पर चलता दिखाई दिया, जिसे जांचकर्ता चेतन बता रहे हैं. फुटेज में केतन और सिया भी घटना से पहले किले के किनारे नजर आए. पुलिस का आरोप है कि बाद में दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया और पूरी घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की. हालांकि मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में पेश सबूतों के आधार पर तय होगी.

गिरफ्तारी के बाद जांच जारी

केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट और श्रद्धांजलि संदेश भी साझा किए थे. पुलिस का कहना है कि इन पोस्ट्स की भी जांच की जा रही है. फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच एजेंसियां मोबाइल डेटा, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही हैं. आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी खुलासे सामने आ सकते हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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