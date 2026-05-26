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Pune Curfew 14 Day Curfew Imposed In This Indian City List Of Full Guidelines And Restrictions

देश के इस बड़े शहर में लगा 14 दिन का 'कर्फ्यू', पाबंदियों की लिस्ट जारी- यहां जानें पूरी गाइडलाइंस

पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने साफ किया है कि शहर में कोई 'लॉकडाउन' नहीं लगाया जा रहा है. ये कदम सिर्फ त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

Pune Curfew Latest Update and guidelines.

Curfew Latest News: महाराष्ट्र के पुणे में 14 दिन का कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इस दौरान कई पाबंदियां लागू रहेंगी. 26 मई की रात से शहर में 14 दिनों के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं. इन नियमों के तहत सार्वजनिक सभाओं और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी. पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने हालांकि साफ किया है कि शहर में कोई ‘लॉकडाउन’ नहीं लगाया गया है. ये कदम सिर्फ त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. पुलिस के आदेश के अनुसार, इस दौरान विरोध प्रदर्शन, रैली, मार्च और सार्वजनिक बैठकों की इजाजात नहीं होगी. अधिकारियों ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए पूरे शहर में कई एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई हैं.

लगाई गईं क्या-क्या पाबंदियां?

सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर रोक.

विरोध और प्रदर्शन पर रोक.

मार्च और रैलियां पर रोक.

मीटिंग और ऐसे ही पब्लिक आयोजनों की मनाही.

जलने वाली या विस्फोटक चीजें लाने- ले जाने पर रोक.

पत्थर, हथियार, प्रोजेक्टाइल या ऐसी चीजें ले जाना, रखना या तैयार करना जिनका इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जा सकता है.

भाला, तलवार, क्लब, लाठी, बंदूक या कोई भी ऐसी चीज रखना, जिससे नुकसान हो सकता है.

किसी व्यक्ति या नेता की तस्वीरें, सिंबॉलिक पुतले और/या इमेज दिखाना/जलाना.

गलत नारे लगाना या भड़काऊ भाषण देना.

गलत गाने गाना या ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, जिससे पब्लिक ऑर्डर में रुकावट आए.

ऐसे साइन, प्लेकार्ड और/या इमेज दिखाना, जिन्हें गलत या पब्लिक तमीज के खिलाफ माना जाता है.

ऐसे भाषण, विज़ुअल या चीजें फैलाना, जिनसे पब्लिक मोरैलिटी या सेफ्टी को खतरा हो सकता है.

पुणे पुलिस ने लोगों से 14 दिन के समय में ऑर्डर का पूरी तरह पालन करने की अपील की है.

PMC ने शुरू किये फ्यूल बचाने के उपाय

‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पाबंदियों के साथ-साथ, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) ने सिविक डिपार्टमेंट्स के लिए फ्यूल बचाने का कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि फ्यूल की बढ़ती कीमतों और गाड़ियों से जुड़े बढ़ते खर्चों से म्युनिसिपल फाइनेंस पर और दबाव पड़ रहा है. सिविक बॉडी ने देखा कि कई डिपार्टमेंट्स द्वारा ऑफिशियल गाड़ियों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से फ्यूल का खर्च तेजी से बढ़ गया है. डिपार्टमेंट हेड्स को अब यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि म्युनिसिपल गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए किया जाए. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के बीच नागरिकों से की गई अपील के बाद उठाया गया है.

सिविक अधिकारियों के लिए नई ट्रैवल गाइडलाइंस

PMC ने सिविक स्टाफ के बीच गैर-जरूरी ट्रैवल और फ्यूल की खपत को कम करने के मकसद से सख्त निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि…

ऑफिशियल साइट विजिट के दौरान कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें.

ऑफिस आने-जाने के लिए बस, रेलवे और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें.

जॉइंट इंस्पेक्शन और टूर के दौरान कारपूलिंग का ऑप्शन चुनें.

जब भी ऑफिशियल यात्रा जरूरी हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

हर हफ्ते कम से कम एक बार पुणे मेट्रो, पुणे लोकल या पब्लिक बस से यात्रा करें.

जहां तक ​​हो सके मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन ऑनलाइन करें.

सिविल बॉडी ने डिपार्टमेंट्स पर खर्च कम करने के लिए दबाव डाला.

एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट्स को गाड़ियों की आवाजाही कम करने और ऑफिशियल यात्रा की सावधानी से प्लानिंग करने का भी निर्देश दिया है.