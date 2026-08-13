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5,435 बैंक अकाउंट, हांगकांग कनेक्शन और करोड़ों का खेल...रील स्टार पर पुलिस ने कंसा शिकंजा

Pune Fraud Case: पुणे में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस में Influencer रोहन जाधव गिरफ्तार हुआ. पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग से ठगे 10.74 करोड़ रुपये 5,436 बैंक खातों में भेजे गए थे.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 13, 2026, 5:44 PM IST
5,435 बैंक अकाउंट, हांगकांग कनेक्शन और करोड़ों का खेल...रील स्टार पर पुलिस ने कंसा शिकंजा
Pune fraud case (Image: X)

Pune Fraud Case: पुणे में पुलिस ने एक सोशल मीडिया Influencer को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक बड़े फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान रोहन जाधव के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10.74 करोड़ रुपये ठगे गए थे. जांच में सामने आया कि इस रकम को हजारों बैंक खातों में भेजा गया. पुलिस ने आरोपी के बैंक अकाउंट और पैसों से जुड़े रास्तों को फ्रीज करने के बाद उसे कोर्ट में सरेंडर करते हुए पकड़ा.

CBI अधिकारी बनकर बुजुर्ग को डराया

यह मामला जनवरी 2026 का बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, कुछ ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया. उन्होंने उस पर एक केस में शामिल होने का आरोप लगाया और डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी. ठगों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने होंगे. डर के कारण बुजुर्ग ने कुल 10.74 करोड़ रुपये कई बैंक खातों में भेज दिए. बाद में जब उन्हें समझ आया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की.

और पढ़ें: 'डिजिटल अरेस्ट' गैंग पर CBI का सबसे बड़ा एक्शन, 16 राज्यों में 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे, ठगी से किया करोड़ों का खेल

ATM से पैसे निकले तो खुला केस

शिकायत मिलने के बाद पुणे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस को एक आरोपी के ATM से पैसे निकालने के बाद उसके बारे में सुराग मिला. इसके बाद हर्षद सुभाष धंतोले, समर्थ सुरेश देशमुख और अमर शिवाजी अटार्गी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान धंतोले ने पुलिस को बताया कि ATM से निकाली गई रकम उसने रोहन जाधव को दी थी. इसके बाद पुलिस ने जाधव की तलाश तेज कर दी. वह उस समय फरार था.

5,436 बैंक खातों में पहुंचाई गई रकम

जांच में पुलिस को पता चला कि छत्रपति संभाजीनगर का रहने वाला रोहन जाधव इस पूरे पैसों के नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था. उसके जरिए ठगी की 10.74 करोड़ रुपये की रकम 5,436 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई. पुलिस के मुताबिक, जाधव Telegram के जरिए Hong Kong में मौजूद लोगों के संपर्क में था और उनसे वीडियो कॉल पर भी बात करता था. पुलिस ने बताया कि वह इन लोगों के साथ पैसों से जुड़े लेनदेन करता था.

Cryptocurrency से भी जुड़ा था लेनदेन

पुलिस के अनुसार, जाधव ने Hong Kong में मौजूद अपने संपर्कों के साथ क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी पैसों का लेनदेन किया. आरोप है कि भारत से विदेशी करेंसी में पैसा ट्रांसफर करने के बदले उसे अच्छी रकम कमीशन के तौर पर मिलती थी. जाधव सोशल मीडिया Influencer होने के साथ Celebrity management का काम भी करता था. उसके खिलाफ पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में दो मामले दर्ज किए गए हैं. इस मामले की जांच अभी जारी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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