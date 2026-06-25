केतन के मर्डर के लिए सिया ने बनाया था प्लान A B C और D, इस जगह डेटिंग करते हुए आया खाई से धक्का देने का आइडिया

Ketan Murder Case: केतन के मर्डर से पहले सिया गोयल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई रोमांटिक पोस्ट किए थे. वहीं, मर्डर से एक दिन पहले वो अपने लवर से भी एक कैफे में मिल चुकी थी.

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पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस की आरोपी मंगेतर सिया गोयल और ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. बुधवार (24 जून 2026) को पुणे पुलिस ने सिया गोयल (20) और चेतन चौधरी (22) को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की. न्यूज एजेंसी IANS ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि सिया ने केतन अग्रवाल से एक बार शादी नहीं करने और रिश्ता खत्म करने बात की थी, लेकिन केतन इसके लिए राजी नहीं हुआ. इसके बाद उसने केतन को मारने का प्लान बनाया. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने के लिए प्लान A, B, C और D तक बना रखा था. मर्डर के लोकेशन और प्वॉइंट के बारे में आइडिया भी उसे केतन के साथ डेटिंग करते हुए ही आया था.

केतन अग्रवाल की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से एक कैफे में मिली थी. यहीं पर 18 जून को मर्डर क प्लान C पर डिटेल में बात हुई थी.अगर प्लान फेल हो जाता, तो 20 जून को बैकअप प्लान D भी तैयार था.

डेटिंग के दौरान आया मंगेतर के मर्डर का आइडिया

न्यूज एजेंसी IANS ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि सिया गोयल ने पूछताछ में कई बातें बताई हैं. अपने प्लान के बारे में भी डिटेल में बताया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिया गोयल से सगाई के बाद केतन अग्रवाल अक्सर उसे डेटिंग पर ले जाता था. केतन को ट्रैकिंग का शौक था. 31 मई को उसे सिया को भी ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट चलने को कहा. सिया न चाहते हुए भी राजी हो गई. 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले पर थे. वहां केतन एक खतरनाक जगह बैठा था. सिया ने फोटोज क्लिक किए थे. इसी दौरान सिया को उसे धक्का देकर मारने का आइडिया आया. ट्रैकिंग के दौरान ही सिया ने वो प्वॉइंट भी ट्रेस कर लिया, जहां से केतन को आसानी से धक्का देकर खाई में फेंका जा सकता था.

क्या थे सिया गोयल के सभी प्लान?

इसके बाद सिया गोयल ने अपने मंगेतर को मारने के लिए चार-चार प्लान बनाए. प्लान A, B, C और D. यानी एक प्लान फेल हुआ, तो दूसरा ट्राई किया जाता. दूसरा फेल होता था तीसरा और अगर तीसरा भी फेल हो जाता, तो चौथा बैकअप प्लान रेडी था. सिया ने पुलिस की पूछताछ में सारे प्लान भी शेयर किए हैं.

प्लान A: 31 मई को ट्रैकिंग से लौटने के बाद सिया बार-बार लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद कर रही थी. उसने 4 जून को केतन से ट्रैकिंग के लिए चलने को कहा. केतन ने काम का हवाला देकर मना कर दिया.

फिर 10 जून को सिया ने फिर लोहागढ़ फोर्ट चलने की जिद की. इस बार केतन की मां ने परमिशन नहीं दी. 14 जून को सिया ने एक बार और केतन को मनाने की कोशिश की. इस बार केतन लोहागढ़ जाने के लिए मान गया.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, 14 जून को केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग कर रहे थे. इसी दौरान उसने केतन को धक्का देने की कोशिश की थी. हालांकि, केतन ने एक पेड़ का सहारा लेकर बैलेंस कर लिया था. उसे केतन से पूछा था कि उसे धक्का क्यों दिया? उस समय सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की थी.बाद में केतन ने फोन पर अपने परिवार वालों को ये घटना बताई थी. केतन ने कहा था कि कैसे सिया की वजह से उसकी जान बच गई.

प्लान B: 18 जून को केतन और सिया फिर लोहागढ़ फोर्ट गए. इस बार पीछे-पीछे ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी था. लोहागढ़ फोर्ट के CCTV फुटेज में चेतन चौधरी को एक हुडी पहने और हेडसेट लगाए देखा गया है. वो कई बार केतन और सिया के आसपास ही देखा गया. पुलिस के मुताबिक, 17 जून को सिया एक कैफे में चेतन से मिलने भी गई थी. वहां मर्डर को लेकर पूरी प्लानिंग पर बात हुई थी.

18 जून को सिया केतन को उसी प्वॉइंट पर लेकर गई, जिसे उसने मर्डर के लिए ट्रेस किया था. चेतन भी आसपास ही था. एक समय केतन अग्रवाल पहाड़ियों की तरफ देख रहा था. इसी बीच मौका पाकर चेतन और सिया ने उसे 400 फीट की ऊंचाई से धक्का दे दिया. केतन सीधे खाई में चला गया. सिया ने कुछ देर बाद ही रोते हुए परिवार और पुलिस को इसकी सूचना दी. उसने बताया कि तेज हवा में बैलेंस बिगड़ा और केतन खाई में गिर गया. बाद में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने केतन को खाई से खोजा. उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्लान C: सिया श्योर नहीं थी कि 18 जून को ही केतन को मार डालेगी. इसलिए उसने प्लान C और D भी बना रखा था. अगर 18 जून को भी केतन 14 जून की तरह बच जाता, तो 19 जून को यानी सिया अपने बर्थडे के दिन ही केतन को खाई में धक्का देने वाली थी.

प्लान D: अगर केतन तीसरी बार भी बच पाता, तो उसे लोहागढ़ से लौटते हुए 20 जून को रोड एक्सीडेंट में मारने की प्लानिंग बनाई जा चुकी थी.



7 दिन की पुलिस रिमांड पर चेतन और सिया

केतन मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया और लवर चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है. पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है. इसी का फोन उसने मर्डर लोकेशन में इस्तेमाल किया था. पुलिस को शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से वॉट्सऐप के जरिए कई बार संपर्क किया होगा.