Ketan Murder Case: सिया गोयल का एक बयान, दो वकील और 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस... आखिर कोर्ट में क्यों मचा घमासान?

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी.

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केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. (ANI)

18 जून को लोहागढ़ फोर्ट से गिरकर हुई थी केतन की मौत

मंगेतर सिया गोयल पर केतन को धक्का देकर मारने का आरोप

3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सिया और ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी

जाने-माने वकील उज्जवल निकम लड़ेंगे केतन अग्रवाल का केस

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक नया कानूनी विवाद सामने आया है. हत्या के मामले की सुनवाई के बीच आरोपी सिया गोयल की पैरवी को लेकर कोर्ट रूम में सोमवार (29 जून 2026) को हाइवोल्टेज ड्रामा हो गया. कोर्ट में सिया ने एक लाइन का बयान दिया और दो वकील भिड़ गए. बाद में एक वकील ने सिया के भाई साहिल गोयल पर 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का नोटिस भेज दिया. इस घटनाक्रम ने पहले से ही सुर्खियों में बने इस हाई-प्रोफाइल केस को नया मोड़ दे दिया है.

News18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये ड्रामा वडगांव मावल कोर्ट में हुआ. केतन मर्डर केस की अहम सुनवाई के दौरान आरोपी सिया गोयल और उसके लवर चेतन चौधरी को कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान सिया गोयल ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिससे बवाल मच गया. सिया ने भरी अदालत में साफ कह दिया, “आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं; कोर्ट में मेरा केस विपुल दुशिंग लड़ेंगे.” आरोपी के इस तीखे रुख से बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया.

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वकील का क्या दावा है?

वकील श्रीवास्तव का कहना है कि पहले सिया ने उन्हीं के वकालतनामे पर साइन किए थे. कोर्ट में इस तरह रिजेक्ट करने से उनकी साख को चोट पहुंची है. इसका हर्जाना देना होगा. इसके बाद वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल पर प्रोफेशनल रेपुटेशन यानी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग कर दी. वकील श्रीवास्तव ने मानहानि नोटिस में साफ किया है कि अगर निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं दिया गया, तो वह आगे दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.

परिवार और कानूनी प्रतिनिधित्व पर उठे सवाल

इस घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी के कानूनी प्रतिनिधित्व को लेकर अंतिम अधिकार किसका होता है. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कोई आरोपी खुद किसी वकील को अपना केस लड़ने के लिए अप्वॉइंट करता है, तो परिवार की सहमति जरूरी नहीं होती.अगर अप्वॉइंटमेंट को लेकर विवाद हो, तो संबंधित दस्तावेज और अदालत में पेश रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि सिया गोयल के प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहस अब कानूनी प्रक्रिया का भी हिस्सा बन सकती है.

कैसे हुई थी केतन अग्रवाल की मौत?

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था.

3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर चेतन और सिया

केतन मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया और लवर चेतन चौधरी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों को 3 जुलाई तक दोबारा पुलिस रिमांड में भेज दिया है. पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है. इसी का फोन उसने मर्डर लोकेशन में इस्तेमाल किया था. पुलिस को शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से वॉट्सऐप के जरिए कई बार संपर्क किया होगा.

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परिवार की इकलौती संतान है सिया, भाई को लिया गया गोद

सिया गोयल के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है. परिवार से लंबे समय से जुड़ी सरस्वती गोयल के मुताबिक, सिया अपने माता-पिता की वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुई थी. उनकी पैदाइश से पहले दंपति ने अपने ही रिश्तेदार से एक बेटे को गोद लिया था. यानी साहिल गोयल अडॉप्टेड है. परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि सिया के मां-बाप बेहद धार्मिक माने जाते हैं. वे नियमित रूप से श्रीमद्भगवद्गीता पाठ समेत कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते थे.

सिया गोयल ने केतन को मारने के लिए बनाए थे 4-4 प्लान

सिया गोयल ने अपने मंगेतर को मारने के लिए चार-चार प्लान बनाए. प्लान A, B, C और D. यानी एक प्लान फेल हुआ, तो दूसरा ट्राई किया जाता. दूसरा फेल होता था तीसरा और अगर तीसरा भी फेल हो जाता, तो चौथा बैकअप प्लान रेडी था. सिया ने पुलिस की पूछताछ में सारे प्लान भी शेयर किए हैं.

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प्लान A: 31 मई को ट्रैकिंग से लौटने के बाद सिया बार-बार लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद कर रही थी. उसने 4 जून को केतन से ट्रैकिंग के लिए चलने को कहा. केतन ने काम का हवाला देकर मना कर दिया. फिर 10 जून को सिया ने फिर लोहागढ़ फोर्ट चलने की जिद की. इस बार केतन की मां ने परमिशन नहीं दी. 14 जून को सिया ने एक बार और केतन को मनाने की कोशिश की. इस बार केतन लोहागढ़ जाने के लिए मान गया.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, 14 जून को केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग कर रहे थे. इसी दौरान उसने केतन को धक्का देने की कोशिश की थी. हालांकि, केतन ने एक पेड़ का सहारा लेकर बैलेंस कर लिया था. उसे केतन से पूछा था कि उसे धक्का क्यों दिया? उस समय सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की थी.बाद में केतन ने फोन पर अपने परिवार वालों को ये घटना बताई थी. केतन ने कहा था कि कैसे सिया की वजह से उसकी जान बच गई.

प्लान B: 18 जून को केतन और सिया फिर लोहागढ़ फोर्ट गए. इस बार पीछे-पीछे ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी था. लोहागढ़ फोर्ट के CCTV फुटेज में चेतन चौधरी को एक हुडी पहने और हेडसेट लगाए देखा गया है. वो कई बार केतन और सिया के आसपास ही देखा गया. पुलिस के मुताबिक, 17 जून को सिया एक कैफे में चेतन से मिलने भी गई थी. वहां मर्डर को लेकर पूरी प्लानिंग पर बात हुई थी.

केतन के मर्डर के लिए सिया ने बनाया था प्लान A B C और D, इस जगह डेटिंग करते हुए आया खाई से धक्का देने का आइडिया

18 जून को सिया केतन को उसी प्वॉइंट पर लेकर गई, जिसे उसने मर्डर के लिए ट्रेस किया था. चेतन भी आसपास ही था. एक समय केतन अग्रवाल पहाड़ियों की तरफ देख रहा था. इसी बीच मौका पाकर चेतन और सिया ने उसे 400 फीट की ऊंचाई से धक्का दे दिया. केतन सीधे खाई में चला गया. सिया ने कुछ देर बाद ही रोते हुए परिवार और पुलिस को इसकी सूचना दी. उसने बताया कि तेज हवा में बैलेंस बिगड़ा और केतन खाई में गिर गया. बाद में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने केतन को खाई से खोजा. उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्लान C: सिया श्योर नहीं थी कि 18 जून को ही केतन को मार डालेगी. इसलिए उसने प्लान C और D भी बना रखा था. अगर 18 जून को भी केतन 14 जून की तरह बच जाता, तो 19 जून को यानी सिया अपने बर्थडे के दिन ही केतन को खाई में धक्का देने वाली थी.

प्लान D: अगर केतन तीसरी बार भी बच पाता, तो उसे लोहागढ़ से लौटते हुए 20 जून को रोड एक्सीडेंट में मारने की प्लानिंग बनाई जा चुकी थी.

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