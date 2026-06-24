Ketan Murder Case:

पुणे के चर्चित कारोबारी परिवार से जुड़े केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस केस की परतें खुलती जा रही हैं. केतन अग्रवाल अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल से बेशुमार प्यार करता था. वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन सिया का बर्ताव ने उसे कई बार ट्रिगर किया था. शायद इसलिए उसने अपने पिता से एक बार पूछा था कि क्या उन्होंने सिया का बैकग्राउंड और पास्ट लाइफ अच्छे से चेक कराया है? केतन के पिता ने खुद ये बातें पुलिस की पूछताछ में बताई हैं. उनके मुताबिक, सिया गोयल ने कई रेड फ्लैग्स दिए थे. लेकिन, न केतन उन्हें समझ पाया और न परिवार को इसकी जानकारी हुई.
18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था. फिलहाल दोनों 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं.अब केतन की मौत के बाद 5 सवाल खड़े हो रहे हैं.
26 की उम्र में बड़ी जिम्मेदारी, करोड़ों का कारोबार, ट्रेकिंग-एडवेंचर का शौकीन… केतन अग्रवाल कैसे जीते थे जिंदगी
इस मर्डर केस में 3 किरदार हैं. पुलिस के मुताबिक, 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे. वे रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के बेटे थे. विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में ‘लैंड बैंक’ माने जाते हैं. 20 साल की सिया गोयल ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है. उसे मुंबई से पढ़ाई की है. वो 22 साल के चेतन के साथ 3 साल से रिलेशन में थी.
केतन के मामा सिया के परिवार को जानते थे. सिया के पिता और केतन के मामा एक ही एरिया में बिजनेस करते हैं. यहीं से उनकी जान-पहचान हुई, जो दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल गई.केतन के मामा ही अपने भांजे के लिए सिया का रिश्ता लेकर आए थे.केतन को भी सिया पसंद आ गई थी. फरवरी में दोनों की सगाई हुई और नवंबर में शादी तय थी. उदयपुर में शादी होने वाली थी. इसके लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपये का एक पैलेस बुक किया जा चुका था. आरोप है कि सिया चेतन से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव या अन्य कारणों से उसकी शादी कारोबारी परिवार के बेटे केतन अग्रवाल से तय कर दी गई थी.
जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच शादी की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान सिया गोयल कथित तौर पर अपने प्रेमी के संपर्क में बनी रही. पुलिस का दावा है कि दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और इसके लिए कई बार कोशिश भी की. कई बार सिया का बर्ताव केतन के लिए थोड़ा रूखा हो जाता था. शायद इसलिए केतन को कई बार शक हुआ था.
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केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इस साल फरवरी में सगाई होने के बाद केतन और सिया अक्सर मिलते थे. दोनों बाहर घूमने जाते थे. विशाल अग्रवाल बताते हैं, “कई बार केतन ने सिया को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं. उसने हमसे पूछा था कि क्या हमने सिया के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से पता किया है? लेकिन चूंकि सिया का परिवार हमारे रिश्तेदारों की जान-पहचान वाला था, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक है.”
केतन के पिता ने बताया, “कपल के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहस होती थी. सिया अपना ज्यादातर समय फोन पर बिताती थी. यहां तक कि केतन ने एक बार ‘चेतन चौधरी’ का नाम भी लिया था, जिससे यह शक पैदा हुआ था कि शायद उन दोनों के बीच कोई संबंध है. केतन के पिता के मुताबिक, सिया की कम उम्र को देखते हुए शादी टालने का विचार भी किया गया था, लेकिन लड़की के माता-पिता की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा.”
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केतन अग्रवाल की मौत के बाद अब 5 सवाल उठ रहे हैं:-
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