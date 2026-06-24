Ketan Murder Case: "डैड, क्या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कराया..." केतन को सिया से मिले थे कई रेड फ्लैग्स, अब मौत के बाद उठ रहे ये 5 सवाल

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था.

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केतन अग्रवाल (बाएं) के मर्डर केस में सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है (ANI)

फरवरी में हुई थी केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई.

22 साल के चेतन चौधरी के साथ रिलेशन में थी सिया.

14 जून को भी मंगेतर केतन को मारने की हुई थी कोशिश.

सिया और चेतन चौधरी 7 दिनों की पुलिस कस्टडी पर.

पुणे के चर्चित कारोबारी परिवार से जुड़े केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस केस की परतें खुलती जा रही हैं. केतन अग्रवाल अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल से बेशुमार प्यार करता था. वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन सिया का बर्ताव ने उसे कई बार ट्रिगर किया था. शायद इसलिए उसने अपने पिता से एक बार पूछा था कि क्या उन्होंने सिया का बैकग्राउंड और पास्ट लाइफ अच्छे से चेक कराया है? केतन के पिता ने खुद ये बातें पुलिस की पूछताछ में बताई हैं. उनके मुताबिक, सिया गोयल ने कई रेड फ्लैग्स दिए थे. लेकिन, न केतन उन्हें समझ पाया और न परिवार को इसकी जानकारी हुई.

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था. फिलहाल दोनों 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं.अब केतन की मौत के बाद 5 सवाल खड़े हो रहे हैं.

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तीन किरदार केतन, सिया और चेतन

इस मर्डर केस में 3 किरदार हैं. पुलिस के मुताबिक, 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे. वे रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के बेटे थे. विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में ‘लैंड बैंक’ माने जाते हैं. 20 साल की सिया गोयल ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है. उसे मुंबई से पढ़ाई की है. वो 22 साल के चेतन के साथ 3 साल से रिलेशन में थी.

कैसे तय हुई केतन और सिया की शादी?

केतन के मामा सिया के परिवार को जानते थे. सिया के पिता और केतन के मामा एक ही एरिया में बिजनेस करते हैं. यहीं से उनकी जान-पहचान हुई, जो दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल गई.केतन के मामा ही अपने भांजे के लिए सिया का रिश्ता लेकर आए थे.केतन को भी सिया पसंद आ गई थी. फरवरी में दोनों की सगाई हुई और नवंबर में शादी तय थी. उदयपुर में शादी होने वाली थी. इसके लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपये का एक पैलेस बुक किया जा चुका था. आरोप है कि सिया चेतन से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव या अन्य कारणों से उसकी शादी कारोबारी परिवार के बेटे केतन अग्रवाल से तय कर दी गई थी.

केतन को था सिया पर शक?

जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच शादी की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान सिया गोयल कथित तौर पर अपने प्रेमी के संपर्क में बनी रही. पुलिस का दावा है कि दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और इसके लिए कई बार कोशिश भी की. कई बार सिया का बर्ताव केतन के लिए थोड़ा रूखा हो जाता था. शायद इसलिए केतन को कई बार शक हुआ था.

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पिता से पूछी थी बैकग्राउंड चेक कराने की बात

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इस साल फरवरी में सगाई होने के बाद केतन और सिया अक्सर मिलते थे. दोनों बाहर घूमने जाते थे. विशाल अग्रवाल बताते हैं, “कई बार केतन ने सिया को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं. उसने हमसे पूछा था कि क्या हमने सिया के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से पता किया है? लेकिन चूंकि सिया का परिवार हमारे रिश्तेदारों की जान-पहचान वाला था, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक है.”

अक्सर होती थी बहस

केतन के पिता ने बताया, “कपल के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहस होती थी. सिया अपना ज्यादातर समय फोन पर बिताती थी. यहां तक कि केतन ने एक बार ‘चेतन चौधरी’ का नाम भी लिया था, जिससे यह शक पैदा हुआ था कि शायद उन दोनों के बीच कोई संबंध है. केतन के पिता के मुताबिक, सिया की कम उम्र को देखते हुए शादी टालने का विचार भी किया गया था, लेकिन लड़की के माता-पिता की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा.”

केतन को मिले थे ये रेड फ्लैग्स

पुलिस के मुताबिक, केतन के परिवार ने बताया कि कई बार सिया का बर्ताव थोड़ा रूखा हो जाता था. वो शुरुआत में केतन से बात करना या मिलना नहीं चाहती थी. परिवार ने समझा की कम उम्र है और शादी के लिए तैयार नहीं है. बाद में सिया खुद से ही केतन में दिलचस्पी लेने लगी. सिया के बर्ताव में अचानक आया ये बदलाव पहला रेड फ्लैग था.

केतन से सगाई होने और बाहर मिलने के बाद भी सिया शादी को एक-दो साल टालने के लिए बोल रही थी. सिया का परिवार इसके लिए राजी नहीं हो रहा था. शादी को लेकर सिया एक्साइटमेंट नहीं दिखाती थी. दूसरी ओर केतन, सिया के लिए अपने प्यार का इजहार करता रहता था. वो सिया को सरप्राइजेस और महंगे गिफ्ट देता रहता था. सिया की तरफ से ये दूसरा रेड फ्लैग था.

केतन और सिया इंडोनेशिया के बाली में प्री-वेडिंग फोटो शूट कराने वाले थे. सारी बुकिंग्स हो चुकी थीं, लेकिन ऐन वक्त पर केतन अग्रवाल को पासपोर्ट मिसिंग हो गया. इसके बाद सिया ने ही बाली ट्रिप कैंसिल कर दी. फोटो शूट करना था, तो तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता था. लेकिन, ऐसा करने से सिया ने मना किया. ये तीसरा रेड फ्लैग था. क्योंकि, सिया बाली ट्रिप से पहले ही केतन की हत्या करना चाहती थी.

सिया ने कई बार केतन को 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोहगढ़ किले पर जाने के लिए मनाया था. 31 मई को दोनों लोहगढ़ किले गए थे. उसने फिर से जोर दिया कि वे चार दिन बाद किले पर जाएं. लेकिन केतन की मां ने उसे दूसरी बार वहां जाने की इजाजत नहीं दी. बार-बार लोहागढ़ जाने की जिद करना सिया की तरफ से चौथा रेड फ्लैग था.

मौत से 4 दिन पहले 14 जून को केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग कर रहे थे. तभी सिया ने केतन को खाई की तरफ धक्का दिया था. लेकिन एक पेड़ का सहारा पाकर केतन ने खुद को संभाल लिया था. तभी सिया शक से बचने के लिए सांप-सांप कहकर चिल्लाने लगी और केतन के गले लग गई थी. खुद केतन ने ये बातें अपने परिवार को बताई थी. उस समय केतन को ये महज हादसा लगा था. जबकि, ये पांचवां रेड फ्लैग था. 18 जून को केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई.

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केतन की मौत के बाद उठ रहे ये 5 सवाल

केतन अग्रवाल की मौत के बाद अब 5 सवाल उठ रहे हैं:-

अगर परिवार ने सिया का बैकग्राउंड चेक करवा लिया होता, तो क्या केतन की जान बचाई जा सकती थी?

सिया के परिवार वालों को शादी की इतनी जल्दी क्यों थी? सिया के मना करने और शादी टालने के प्रस्ताव के बावजूद वे जिद पर क्यों अड़े रहे?

अगर सिया किसी और से प्यार करती थी, तो उसने सगाई और शादी के लिए आखिर हां क्यों की?

जांच में सामने आया कि हत्या की कथित तौर पर तीन बार कोशिश हुई थी. इतने बड़े प्लान के बावजूद किसी को भनक क्यों नहीं लगी?

लोहागढ़ ट्रिप महज एक संयोग था या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा? आखिर उसी जगह को क्यों चुना गया जहां हादसे का रूप देना आसान था?

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