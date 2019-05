पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक ग्राहक को दुनिया की जानी-मानी फास्‍ट फूड कंपनी का बर्गर खाना भारी पड़ गया. बर्गर को खाने के बाद ग्राहक के मुंह से खून निकलने लगा और उसकी हालत खराब होने लगी. जानकारी के मुताबिक, साजिद पठान ऑटोरिक्शा ड्राइव ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ भोजन के लिए पुणे के फर्ग्यूसन रोड स्थित बर्गर किंग की दुकान गया था. उसने बर्गर का पहला निवाला खाया, अचानक उसे अपने गले में कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ और तेज दर्द भी हुआ. उसे मुंह में खरोंच जैसा महसूस हुआ और जब उसने थूका तो उसके मुंह से खून निकला.

पुलिस के मुताबिक, 31 वर्षीय शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे जानी-मानी वैश्विक फास्ट फूड कंपनी की एक दुकान में अपने बर्गर में कांच के टुकड़े मिले. शिकायतकर्ता साजिद पठान ऑटोरिक्शा चालक है. उसने बताया कि 15 मई को वह अपने दोस्तों के साथ भोजन के लिए यहां के फर्ग्यूसन रोड स्थित बर्गर किंग की दुकान गया था.

डेक्कन जिमखाना पुलिस थाना में एक अधिकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता के अनुसार उसने बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक मंगाया था, जैसे ही उसने बर्गर का पहला निवाला खाया, अचानक उसे अपने गले में कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ और तेज दर्द भी हुआ.

Sajid Pathan, Pune: On May15, I went to Burger King, FC Road, soon after I ate the burger I started to vomit, spat blood& had trouble in breathing. I found pieces of glass in it. I alerted the staff immediately. Case registered u/s 337 IPC against supervisor&manager of the outlet pic.twitter.com/Ea2j9UbcR5

