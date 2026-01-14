Hindi India Hindi

वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन... पुणे मेयर चुनाव में वोटर्स को लुभाने की नई 'गिफ्ट स्ट्रेटजी' पर पुलिस ने कसा शिकंजा- जानें क्या है पूरा मामला

Pune Mayor Election: पुणे मेयर चुनाव में वोट खरीदने की कोशिश पुलिस की सक्रियता के कारण नाकाम हो गई है. वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तनों की बरामदगी ने चुनावी भ्रष्टाचार को उजागर किया.

पुणे मेयर चुनाव में वोटर्स को लुभाने की कोशिश

Pune Mayor Election: पुणे में मेयर पद की कुर्सी हासिल करने के लिए सियासी संग्राम अब एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है, जहां कैंडिडेट वोटर्स को लुभाने के लिए वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तनों जैसे भारी-भरकम गिफ्ट बांटने की तैयारी में थे, वहीं पुलिस की अचानक हुई छापेमारी (Raid) ने सारा खेल बिगाड़ दिया है. वोटर्स तक ये गिफ्ट पहुंचने से पहले ही जब्त कर ली गईं, जिससे नेताओं का दांव उन पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है.

लुभावने वादे और भारी-भरकम तोहफे

पुणे मेयर चुनाव में इस बार मुकाबला केवल घोषणापत्रों तक सीमित नहीं रहा. मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवारों ने वॉशिंग मशीन, मिक्सर-ग्राइंडर और चांदी के बर्तनों का स्टॉक जमा किया था. इन उपहारों के जरिए वोट बैंक साधने की यह ‘शॉर्टकट’ रणनीति काफी समय से चर्चा में थी. जैसे ही उपहारों के बांटने की तैयारी शुरू हुई, खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम ने कई संदिग्ध गोदामों और ठिकानों पर रेड मार दी. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकद और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है. पुलिस की इस मुस्तैदी ने नेताओं की महीनों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया.

आचार संहिता का उल्लंघन

वोटर्स को उपहार बांटने की कोशिश पकड़े जाने के बाद अब संबंधित उम्मीदवारों पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है, जहां नेता वोट पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब उन्हें जवाबदेही और अयोग्यता के खतरे का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जिससे चुनावी कैंपेन पूरी तरह से थम गया है.

नेताओं की गिफ्ट स्ट्रैटजी

पकड़े जाने के डर से नेता अब कूपन सिस्टम या ऑनलाइन पेमेंट जैसे डिजिटल तरीकों का सहारा ले रहे थे, लेकिन पुलिस की साइबर सेल ने इन ट्रांजेक्शनों पर भी नजर रखी हुई थी. तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिशें भी इस बार नाकाम साबित हुईं. साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि यदि चुनाव विकास के मुद्दों के बजाय केवल उपहारों के दम पर लड़े जाएंगे, तो लोगों के बुनियादी जरूरतें पीछे छूट जाएगा. प्रशासन की यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.