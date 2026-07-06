Traffic Advisory: मुंबई-पुणे रूट पर लैंडस्लाइड, एक्सप्रेसवे और पुराने हाईवे पर गाड़ियों की एंट्री बंद, जानें ट्रैफिक एडवाइजरी

Pune Mumbai Expressway Landslide near Tunnel 2: महाराष्ट्र में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. जिला प्रशासन ने दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद किया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 6, 2026, 7:21 AM IST
Mumbai Pune expressway
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे
  • भारी बारिश और भूस्खलन के चलते पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई-पुणे हाईवे अगले आदेश तक बंद
  • पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर टनल 2 के एग्जिट के पास भूस्खलन
  • पुणे जिला प्रशासन और MSRDC ने नागरिकों से अपील, मार्ग पर यात्रा करने से बचें
  • हाईवे ट्रैफिक पुलिस और अन्य एजेंसियों का लगातार मलबा हटाने का प्रयास जारी

Pune-Mumbai expressway: महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश आफत का सबब बन चुकी है. लगातार हो रही भारी बरसात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. लगातार गिरते मलबे और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है.

दोनों दिशाओं में यातायात बंद

पुणे जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना के मुताबिक, अत्यधिक भारी बारिश और भूस्खलन के गंभीर खतरों को देखते हुए पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे, दोनों ही दिशाओं का ट्रैफिक अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.

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टनल-2 के पास हुआ लैंडस्लाइड

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के अनुसार, पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड के पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर टैंक/टनल 2 (Tunnel 2) के एग्जिट गेट के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ है. सुरक्षा कारणों के मद्देनजर, इस रूट पर सुबह 4:00 बजे से ही ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है. MSRDC और हाईवे ट्रैफिक पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

यात्रियों से अपील

मूसलाधार बारिश के इस मौसम में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है. प्रशासन ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो, मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें. यदि अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए निकलना ही पड़े, तो प्रशासन और हाईवे पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक लेटेस्ट सूचनाओं को देखकर ही घर से बाहर निकलें.हाईवे पर फंसे वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न दिखाएं. वहीं, रास्तों से मलबा हटाने और एक्सप्रेसवे को दोबारा सुरक्षित बनाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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