नोटों की माला, फैमिली सेल्फी और केक कटिंग... पुणे पोर्श केस में बेल मिलने पर नाबालिग के पिता का शर्मनाक सेलिब्रेशन, Video वायरल

Pune Porsche Case: साल 2024 में पुणे में तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक सवार दो IT प्रोफेशनल्स को कुचल दिया था. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे के 15 घंटे के अंदर नाबालिग को जमानत मिल गई थी.

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वायरल वीडियो में नाबालिग आरोपी के पिता को परिवार के लोगों से खुशी-खुशी गले मिलते भी देखा जा सकता है. (सोशल मीडिया)

पुणे के चर्चित पोर्श (Pune Porsche hit and run Case) हिट एंड रन केस फिर से चर्चा में है. इस बार मामला किसी कोर्ट फैसले या जांच रिपोर्ट का नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो का है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में आरोपी नाबालिग के पिता को जमानत मिलने के बाद परिवार के साथ जश्न मनाते हुए देखा जा रहा है. आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को 10 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है.

यह मामला उस हादसे से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. पुणे में तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक सवार दो IT प्रोफेशनल्स को कुचल दिया था. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोप था कि हादसे के वक्त कार चला रहा नाबालिग शराब के नशे में चूर था. इस केस ने देशभर में VIP ट्रीटमेंट, जुवेनाइल कानून और रसूखदार परिवारों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी.

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वायरल वीडियो में क्या?

विशाल अग्रवाल के साथ ही पुणे पोर्श हिट एंड रन केस में लगभग सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है. बताया जा रहा है कि जमानत मिलने की खुशी में अग्रवाल परिवार ने जश्न मनाया था. इसमें तमाम रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे. वीडियो में “बॉम्बे से आया मेरा दोस्त…” गाने पर विशाल अग्रवाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ नाचते नजर आ रहे हैं. उनके गले में एक गुलाबी फूलों की और नोटों से बनी माला है.

वायरल वीडियो में नाबालिग आरोपी के पिता को परिवार के लोगों से खुशी-खुशी गले मिलते भी देखा जा सकता है. उनका बेटा उन्हें गोद में उठाते हुए दिखाई दे रहा है. पास में एक लाइव बैंड परफॉर्मेंस दे रहा है. विशाल अग्रवाल सेलिब्रेशन के बीच केक काटते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, India.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

क्यों गिरफ्तार हुए थे विशाल अग्रवाल?

पुणे पोर्श केस में विशाल अग्रवाल को कथित तौर पर अपने नाबालिग बेटे के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने, परिवार के ड्राइवर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाने का आरोप था. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था. विशाल अग्रवाल को जमानत मिलने के बाद जश्न मनाते हुए एक वायरल वीडियो ने ऑनलाइन लोगों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया है.

मृतक के पिता ने कार्रवाई की मांग की

हादसे में जान गंवाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी के पिता सुरेश कोष्टा ने कानून और जवाबदेही के प्रति भय की कमी पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “ऐसा लगता है कि उनके समाज में 2 लोगों को मारकर जश्न मनाना एक आम बात है…वे आम नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं.” उन्होंने जुवेनाइल लॉ की आलोचना की और कहा, “अगर कोई किशोर है, तो वह कुछ भी कर सकता है.”

क्या है पुणे पोर्श हिट एंड रन मामला?

यह मामला 19 मई 2024 की रात पुणे के कल्याणी नगर में हुए एक हादसे का है. नशे में बताए जा रहे नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी. इससे 24 साल के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी. आरोप है कि नाबालिग के पिता और कुछ लोगों ने अस्पताल के स्टाफ के साथ मिलकर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बदलवाई, ताकि शराब का सबूत न मिले. इसके लिए अस्पताल स्टाफ को पैसे दिए गए. बाद में ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में दो बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए.

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हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी और कहा था कि पैसे वाले आरोपियों के बाहर आने से गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है. न्याय में रुकावट आ सकती है.

हादसे के 15 घंटे में ही नाबालिग को मिल गई थी जमानत

इस केस ने पूरे देश में तब गुस्सा भड़का दिया, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हादसे के 15 घंटे के भीतर ही नाबालिग को जमानत दे दी थी. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत देनी की जो शर्तें लगाई थीं, वो और ज्यादा चर्चा में रही. शर्तों के तहत, नाबालिग को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस की मदद करने और सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया था. लोगों के भारी विरोध के बाद आखिरकार नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था.

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