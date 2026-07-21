बर्गर खाने पर गिरी गाज! CJP ने प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटाया

Vijeta Dahiya: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया. पार्टी ने मंगलवार कहा कि पार्टी विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करती है. दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया, जिसकी सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इस वीडियो में कथित तौर पर राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म निर्माता दहिया को दिल्ली के एक मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट पर देखा गया और कहा गया कि वह बर्गर खा रहे थे. यह वीडियो सोमवार को CJP की ओर से आयोजित संसद मार्च के दौरान का बताया जा रहा है.
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने विरोध प्रदर्शन वाली जगह से दहिया की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए, जबकि प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें हिरासत में लिया.
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दहिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया था, लेकिन मार्च खत्म होने का एहसास होने पर वे वहां से चले गए. दहिया ने कहा, मैंने बर्गर क्यों खाया? यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है. कोई बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी होती है. वह बर्गर खाना चाहता है. तो मुझे भी बहुत भूख लगी थी. और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, तो मन को अच्छा लगता है.
दहिया ने कहा, लोग जो नहीं देख रहे हैं, वह यह है कि मैं दो रातों से सोया नहीं हूं. और वे लोग भी नहीं सोए हैं जो इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं. मार्च से निकलने के बाद वे नहाने के लिए घर गए थे और उसके बाद खाना खाने के लिए रुके थे.
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