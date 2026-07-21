बर्गर खाने पर गिरी गाज! CJP ने प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटाया

Vijeta Dahiya: अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा करते हुए, पार्टी ने कहा कि वह दहिया को प्रवक्ता पद से हटा रही है और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर रही है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 21, 2026, 5:55 PM IST
बर्गर खाने पर गिरी गाज! CJP ने प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटाया
विजेता दहिया. (photo credit, IANS, for representation only)

Vijeta Dahiya: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया. पार्टी ने मंगलवार कहा कि पार्टी विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करती है. दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

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क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया, जिसकी सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इस वीडियो में कथित तौर पर राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म निर्माता दहिया को दिल्ली के एक मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट पर देखा गया और कहा गया कि वह बर्गर खा रहे थे. यह वीडियो सोमवार को CJP की ओर से आयोजित संसद मार्च के दौरान का बताया जा रहा है.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने विरोध प्रदर्शन वाली जगह से दहिया की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए, जबकि प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें हिरासत में लिया.

दहिया ने क्या दी सफाई?

दहिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया था, लेकिन मार्च खत्म होने का एहसास होने पर वे वहां से चले गए. दहिया ने कहा, मैंने बर्गर क्यों खाया? यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है. कोई बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी होती है. वह बर्गर खाना चाहता है. तो मुझे भी बहुत भूख लगी थी. और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, तो मन को अच्छा लगता है.

मैं दो रातों से सोया नहीं

दहिया ने कहा, लोग जो नहीं देख रहे हैं, वह यह है कि मैं दो रातों से सोया नहीं हूं. और वे लोग भी नहीं सोए हैं जो इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं. मार्च से निकलने के बाद वे नहाने के लिए घर गए थे और उसके बाद खाना खाने के लिए रुके थे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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