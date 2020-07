नई दिल्‍ली: ये तस्‍वीरें पंजाब के सामने आईं हैं, जिनमें एक शख्‍स पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है. एक फोटो में शख्‍स के गले में जूतों की माला भी नजर आ रही है. पेड़ के पास ग्रामीणों का हुजूम भी दिखाई दे रहा है. Also Read - Weather Alert: देश के कई राज्‍यों में छाए बादल, कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी

इस वाकये के पीछे बताया जा रहा है कि इस शख्‍स ने एक लड़की का अपहरण किया था. इससे नाराज गांव के लोगों के एक समूह ने आरोपी को पेड़ से बांधा और उसे जूतों की माला पहनाकर पिटाई कर दी. हालाकि, बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक से मारपीट करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. Also Read - एसिड पिलाने का मामला: पुलिस की धीमी जांच से नाराज कोर्ट ने कहा-ऐसा लग रहा है कि आरोपी को बचाया जा रहा है

पुलिस पंजाब के लुधियाना जिले के बोंकर गुजरान गांव का है, जहां लोगों के एक समूह ने इस व्‍यक्‍ति को पेड़ से बांधा और जूतों की माला पहनाकर उसकी पिटाई की. Also Read - मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Punjab: A man tied to tree,thrashed&garlanded with shoes allegedly by group of ppl in Bonkar Gujran village of Ludhiana. SHO says,”He had abducted a minor girl&case was registered against him. Y’day we got info that before arresting him villagers thrashed him.FIR filed against 4″ pic.twitter.com/OwckY8wwVx

— ANI (@ANI) July 19, 2020