AAP Activist Murder: बाइक का पीछा कर बदमाशों ने बरसाईं गोलियां, AAP कार्यकर्ता गुरप्रीत गोपी की मौत

पंजाब के फिरोजपुर के मामदोट में AAP कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक हमलावर कार से बाइक का पीछा कर रहे थे. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और चुनावी विवाद दोनों एंगल सामने आए हैं.

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फिरोजपुर के मामदोट में AAP कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

हमलावरों ने कार से बाइक का पीछा कर गोपी और उनके साथी पर फायरिंग की.

पुलिस को पुरानी रंजिश के साथ चुनावी विवाद भी हत्या की वजह होने का शक है.

आरोपियों की पहचान का दावा करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की हैं.

Punjab AAP Activist Murder: पंजाब के फिरोजपुर जिले में शनिवार रात गोलीबारी की एक घटना में आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह गोपी की मौत हो गई. घटना मामदोट इलाके में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने बाइक पर जा रहे गोपी और उनके साथी को निशाना बनाया. पुलिस के अनुसार, गुरप्रीत सिंह गोपी अपने साथी हरप्रीत के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान एक कार में सवार कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनका पीछा शुरू कर दिया.

कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद आरोपियों ने बाइक पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से गोपी और हरप्रीत दोनों घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गोपी को मृत घोषित कर दिया. हरप्रीत का इलाज जारी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि गोपी और हरप्रीत के कुछ दोस्त एक दूसरी कार में उनके पीछे चल रहे थे. इनमें मामदोट नगर पंचायत के अध्यक्ष विक्की मैनणी भी शामिल थे.

आरोप है कि हमलावरों ने दूसरी कार को भी निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं. हालांकि, उसमें सवार लोग किसी तरह हमले से बच गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी. फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है. हालांकि, पुलिस चुनाव से जुड़े विवाद के एंगल को भी गंभीरता से देख रही है.

चुनावी विवाद क्यों आया सामने?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुरप्रीत गोपी की रिश्तेदार ने हाल ही में नगर पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 5 से जीत हासिल की थी. इसी वजह से चुनावी विवाद को भी हमले के संभावित कारणों में शामिल किया गया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल हत्या के पीछे की वास्तविक वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है. जांच में पुराने विवाद और चुनाव से जुड़े मतभेद, दोनों पहलुओं को खंगाला जा रहा है. SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने हमले में शामिल संदिग्धों की पहचान कर ली है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के मुताबिक, मामले में सामने आए मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है. उसकी तलाश में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है. जांच टीमें संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर जानकारी जुटा रही हैं. पुलिस अधिकारी घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों और गोलीबारी से पहले हुई गतिविधियों की भी जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावरों ने किस तरह बाइक का पीछा किया और घटना को कैसे अंजाम दिया.

गोपी की हत्या के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है. पुलिस फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी और हत्या के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है. जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला सिर्फ पुरानी रंजिश का नतीजा था या हालिया चुनावी घटनाक्रम ने विवाद को और बढ़ाया. पुलिस दोनों संभावनाओं के आधार पर सबूत जुटा रही है.