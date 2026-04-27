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क्या पहली के निधन के बाद दूसरी पत्नी कर सकती है पति के पेंशन पर क्लेम ? जानें पंजाब और हरियाणा HC ने क्या सुनाया फैसला

Punjab and Haryana High Court Second wife pension rights: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दूसरी महिला के दावे को खारिज करते हुए कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन शून्य है. ऐसी शादी से महिला को पत्नी या विधवा का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए वह पति की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन पाने की हकदार नहीं है. आइये जानते हैं पूरा मामला

Published date india.com Published: April 27, 2026 10:12 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Can second wife claim pension punjab and haryana high court explained
इमेज सांकेतिक तौर पर है.

क्या पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी महिला पत्नी का होने का दावा करते हुए पति के पेंशन की मांग कर सकती है? यही सवाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया, जब एक महिला ने दिवंगत मेजर हरि सिंह की दूसरी पत्नी होने के नाते फैमिली पेंशन की मांग की. महिला ने याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अब वह पेंशन की हकदार है. सुनवाई के दौरान महिला ने ये भी दावा किया कि उसकी शादी तब हुई थी जब पहली पत्नी जीवित थी.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह मामला मेजर हरि सिंह से जुड़ा है, जो सेना से रिटायर होने के बाद एनसीसी (NCC) में होल टाइम ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे. चूंकि ये पद सिविल नेचर का था, इसलिए इसमें पेंशन देने का प्रावधान CCS नियमों के अधीन आता है. वहीं, जब हरि सिंह की दूसरी पत्नी ने विभाग से फैमिली पेंशन का दावा किया. विभाग को सर्विस रिकॉर्ड में ब्यौरा ना मिलने दावे से इंकार कर दिया. महिला ने इस फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी.

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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस संदीप मौदगिल ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली शादी के रहते की गई दूसरी शादी शून्य (Void) मानी जाती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने मात्र से दूसरी अवैध शादी अपने आप कानूनी रूप से वैध नहीं हो जाती. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को विधवा का दर्जा नहीं दिया जा सकता. कानूनी रूप से केवल वही पत्नी पेंशन की हकदार है, जिसकी शादी वैध हो. अदालत ने फैसले के आखिर में कहा कि अवैध रिश्ते में रहने वाली महिला को पत्नी या विधवा के लाभ नहीं मिल सकते.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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