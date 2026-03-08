  • Hindi
Woman's day पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की घोषणा, जाने पूरी बात

Punjab Mata-Betiyan Satkar Yojana: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,36,080 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है. इस बजट का मुख्य आकर्षण 'मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना' है, जिसके तहत राज्य की लाखों महिलाओं को सीधे 1000-1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

पंजाब सरकार राज्य की महिलाओं को हर 1000-1500 रूपये की आर्थिक सहायता देगी.

पंजाब विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किए इस बजट में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है. वहीं, एससी केटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी. वहीं, सरकार की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घोषणा के साथ ही अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने का काम किया है.

मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना

पंजाब बजट की सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना है. सरकार ने इस योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी. विशेष रूप से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि सीधे बैंक खातों (DBT) में भेजी जाएगी.

बदलता पंजाब का विजन

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों के जश्न का है. 2,36,080 करोड़ का यह बजट बदलता पंजाब की नींव को मजबूत करता है. बजट में कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है. राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले एक साल में काफी स्थिर रही है और आगामी वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य की प्रगति का संकेत है.

शिक्षा क्षेत्र में आधुनिकता पर जोड़

शिक्षा सुधार पंजाब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है. बजट में शिक्षा विभाग के लिए 19,279 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में जो सुधार किए हैं, उन्हें अब अगले स्तर पर ले जाया जाएगा. सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम, डेस्क व सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के लिए भारी राशि आवंटित की गई है ताकि हर बच्चा गर्व के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके.

हर परिवार को 10 लाख का कैशलेस इलाज

स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है. अब पंजाब के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा. इसके लिए बजट में 996 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट 5,598 करोड़ रुपये है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है.

