पंजाब में आज भगवंत मान मंत्रिमंडल का गठन होगा. मान कैबिनेट में आज दस मंत्री शपथ लेंगे. शुक्रवार रात को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कैबिनेट सहयोगियों की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इनमें से एक हैं लाल चंद कटारूचक जो कि मंत्री बनाए जाएंगे. 51 वर्षीय लाल चंद (Lal Chand Kataruchak) 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly elections 2022) में भोआ सीट से AAP उम्‍मीदवार (AAP Party candidate from Bhoa) के तौर पर जीत हासिल की है. चुनाव आयोग (Election Commission) में दाखिल शपथ पत्र (affidavit) के अनुसार लाल चंद का पेशा (Profession of Lal Chand) Social Worker और शिक्षा 10th Pass है.Also Read - Punjab New Cabinet LIVE: थोड़ी ही देर में 'मान कैबिनेट' के 10 मंत्री लेंगे शपथ, जानिए किसे मिलेगी कहां जगह

लाल चंद साल 2017 में भी भोआ सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. लाल चंद रेवोल्यूशनरी मार्कसिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे. लालचंद 2017 में रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. तब उन्हें अपने बल पर ही 13,353 वोट मिले थे. Also Read - Punjab Cabinet expansion: पंजाब में कल होगा कैबिनेट विस्तार, ये दस विधायक बनेंगे मंत्री

चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्र में लाल चंद ने अपनी कुल चल संपत्ति (Total Assets of Lal Chand) Rs 6.2 lakh रुपए घोषित की थी. उनकी अचल संपत्ति शून्य रुपये है. लाल चंद पर किसी भी तरह के कोई आपराधिक मामले चुनाव लड़ने तक नहीं दर्ज थे. Also Read - पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस को लगेगा एक और झटका, AAP-BJP को फायदा

पंजाब के पठानकोट ज‍िले (Pathankot District) की भोआ व‍िधानसभा (आरक्ष‍ित) (Bhoa Assembly) सीट काफी हॉट और संवेदनशील सीट मानी जाती है. इस सीट से कांग्रेस के सीट‍िंग व‍िधायक जो‍ग‍िंदर पाल (Congress Joginder Pal) और बीजेपी की सीमा कुमारी (BJP Seema Kumari), श‍िरोमण‍ि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) और बसपा गठबंधन के तहत बसपा (BSP) के राकेश महाशा (Rakesh Mahasha BSP) चुनावी दंगल में उतरे थे.

आम आदमी पार्टी के लाल चंद कटारूचक ने सभी को पछाड़ते हुए यह सीट जीती और अब आज भगवंत मान कैबिनेट के मंत्री बनने जा रहे हैं.