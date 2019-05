चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह सदियों पुराने गुरु नानक महल को कथित तौर पर तोड़े जाने की घटना की गहन जांच कराने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाएं. एक मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया था कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरु नानक महल को उपद्रवियों ने आंशिक तौर पर तोड़ दिया और इस महल की कीमती खिड़कियों और दरवाजों को बेच डाला. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि मोदी सरकार पाकिस्तान की सरकार से अनुमति ले तो पंजाब सरकार गुरु नानक महल को फिर से बनवाएगी.

Punjab CM urges PM Modi to ask Pakistan to probe Sikh heritage property destruction

