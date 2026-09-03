5 करोड़ रुपये में निपटा दिया रेप केस... पंजाब के CM भगवंत मान और उनकी पत्नी पर BJP ने लगाए गंभीर आरोप

बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी पर बिचौलियों के जरिए कथित तौर पर रेप मामलों को 5 करोड़ रुपये में निपटाने का गंभीर आरोप लगाया है. पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो क्लिप जारी की, हालांकि उसमें मान या उनकी पत्नी का नाम नहीं है.

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पंजाब की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि बिचौलियों के जरिए रेप और दूसरे आपराधिक मामलों को पैसे लेकर निपटाने का कथित नेटवर्क चलाया जा रहा है. उन्होंने इस पूरे मामले में 5 करोड़ रुपये तक की रकम के लेन-देन का आरोप लगाया.

बीजेपी ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक कीं. हालांकि, इन रिकॉर्डिंग्स को लेकर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है. जारी किए गए ऑडियो में कथित बिचौलिया राजनीतिक संपर्कों का हवाला देता सुनाई देता है, लेकिन बातचीत में न तो मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम लिया गया और न ही उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर का.

गुरविंदर सिंह चहल मामले से जुड़ा विवाद

बीजेपी के आरोपों का संबंध इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर गुरविंदर सिंह चहल से जुड़े एक मामले से बताया जा रहा है. चहल को पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में रिहा किया था. उन्हें कुछ महीने पहले एक महिला के कथित अपहरण और रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में बिचौलियों के जरिए समझौते कराने की कोशिश की जा रही है.

हालांकि, केवल आरोप और सामने आई ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप यह साबित नहीं करती कि मुख्यमंत्री या उनकी पत्नी इस कथित नेटवर्क में सीधे तौर पर शामिल हैं. इस संबंध में किसी स्वतंत्र जांच या अदालत के निष्कर्ष को अंतिम प्रमाण माना जाएगा.

BJP ने लगाए सीधे गंभीर आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप भंडारी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि कथित नेटवर्क के जरिए रेप के मामलों को 5 करोड़ रुपये में निपटाने की कोशिश की जा रही थी.

भंडारी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री खुद किसी मामले को खत्म कराने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं. उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और उसके नेतृत्व पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए.

बीजेपी नेता ने आरोपों को मजबूत करने के लिए ऑडियो क्लिप का हवाला दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उपलब्ध रिकॉर्डिंग में मुख्यमंत्री या उनकी पत्नी का सीधा नाम नहीं आता.

ऑडियो में क्या है?

बीजेपी की ओर से जारी ऑडियो में एक कथित बिचौलिया अपने राजनीतिक संपर्कों का उल्लेख करता सुनाई देता है. बातचीत को आधार बनाकर पार्टी ने दावा किया कि पंजाब में आपराधिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है.

लेकिन ऑडियो की प्रामाणिकता, उसमें मौजूद लोगों की पहचान और बातचीत का वास्तविक संदर्भ जांच का विषय है. जब तक इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं होती, तब तक रिकॉर्डिंग के आधार पर लगाए गए आरोपों को स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता.