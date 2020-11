Punjab CM Captain Amarinder Singh has invited Navjot Singh Sidhu for lunch tomorrow: पंजाब की सियासत में एक बड़ी खबर आई है. मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल यानि बुधवार को लंच के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किया है. यह बात मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के एक ट्वीट से समाने आई है. Also Read - पंजाब में ट्रेनों को रोकना किसान हितों के खिलाफ, यूनियन का फैसला ठीक नहीं: सीएम अमरिंदर सिंह

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है."पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल लंच के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किया है. उनसे लंच मीटिंग पर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करने की उम्मीद है.

बता दें कि पंजाब में सरकार बनने के बाद कैप्‍टन की सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री भी बने थे, लेकिन मतभेदों के चलते उन्‍होंने इस्‍तीफा दे दिया था. कई बार सिद्धू कैप्‍टन पर हमला करते हुए भी परोक्ष-अपरोक्ष नजर आते रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से काफी खामोशी रही है. सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर की एक ट्वीट ने पंजाब के सियासी महकमों में हलचल ला दी है. इस मुलाकात से नवजोत सिंह सिद्धू की एक बार फिर से कैबिनेट में वापसी के रास्‍ते की भी शुरुआत हो सकती है.