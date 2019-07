चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि बेअदबी की घटनाओं में सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से सिख समुदाय के बीच काफी रोष है. मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को तुरंत वापस लेने और पवित्र ग्रंथ से बेअदबी के मामले में सीबीआई की जांच फिर से खोलने की मांग की.

Punjab CM: CBI had not only overlooked certain crucial aspects of investigation but failed in its duty to identify culprits&bring them to book. Many aspects of case, including financial transactions&linkages with foreign based entities, had been conveniently ignored in CBI probe. https://t.co/Ag7U6DblQQ

