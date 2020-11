Punjab CM orders night curfew in all towns and cities from 10 pm to 5 am and doubles fine for flouting #COVID19 appropriate behaviour to Rs 1000, with effect from December 1: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्‍य के सभी शहरों में कस्‍बों में रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है. यह नया आदेश अगले महीने एक दिसंबर से पूरे राज्‍य में प्रभावी होगा. सीएम ने यह फैसला कोरोना के नई लहर के चलते फैसला किया है. Also Read - मां से मिलने पाकिस्तान गई थी भारतीय महिला, 10 महीने फंसे रहने के बाद अब अपने परिवार से मिली, जानें वजह

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शहरों और कस्‍बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्र‍िकालीन कर्फ्यू का आदेश दिया और 1 दिसंबर से प्रभावी होगा. इस दौरान # COVID19 के नियमों को तोड़ने वालों पर लगने वाले जुर्माने की राशि दोगुना 1000 रुपए कर दिया है.

1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात 9:30 बजे बंद रहेंगे. 15 दिसंबर को प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी.

All hotels, restaurants and wedding venues to close at 9.30 pm, starting December 1. Curbs to be reviewed on December 15.#COVID19 https://t.co/TAVEiiohcp — ANI (@ANI) November 25, 2020

बता दें कि एक दिन मंगलवार को पंजाब में COVID-19 से 20 अधिक लोगों की मौत हो गई थी और राज्‍य में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 4,653 हो चुका था. मंगलवार को 614 नए संक्रमण केस के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,47,665 हो गया चुका था. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संगरूर और पटियाला से चार, जालंधर और लुधियाना से तीन-तीन, बठिंडा और गुरदासपुर से दो-तीन और फतेहगढ़ साहिब, मनसा, मोगा और पठानकोट से एक-एक मौत हुई थी.

राज्य में 6,834 सक्रिय कोविड​​-19 मामले हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण से 439 मरीजों को को छुट्टी दे दी गई, जो कि ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1,36,178 थी. 11 गंभीर मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जबकि 139 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. राज्य में मंगलवार तक कुल 30,51,542 नमूने परीक्षण के लिए एकत्र किए जा चुके थे.