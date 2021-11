Punjab Congress Crisis: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि अमरिंदर की यह घोषणा महज औपचारिक ही है क्योंकि उन्होंने पहले ही नई पार्टी के गठन का ऐलान किया था.Also Read - Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka Bypoll Result 2021: कर्नाटक में BJP-कांग्रेस ने एक-एक सीट जीतीं

Former Punjab CM Captain Amarinder Singh resigns from Congress party in a letter to Sonia Gandhi pic.twitter.com/CndmJTeEJq

— ANI (@ANI) November 2, 2021