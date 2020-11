Punjab Train Service News Update: पंजाब में सोमवार से ट्रेन सेवाएं बहाल हो जाएंगी. न्यूज एजेंसी ANI ने पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के हवाले से यह जानकारी दी है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से कहा गया है कि किसान यूनियनों ने 15 दिनों के लिए सभी ट्रेनों को चलने देने की घोषणा की है. साथ ही किसान यूनियनों की तरफ से यह भी कहा गया है कि 15 दिन के भीतर केंद्र सरकार हमसे बातचीत करें. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आंदोलन जारी रहेगा. Also Read - Punjab Train Service: पंजाब में कब शुरू होगी ट्रेन सेवा? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कही यह बात...

Farmer unions have announced allowing resumption of all trains from the day after tomorrow for 15 days during which Central Govt should open talks. If talks don't happen in 15 days, then agitation will resume: Information & Public Relations Department, Punjab

