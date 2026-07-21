CJP के आंदोलन के बीच पंजाब के किसान क्यों कर रहे दिल्ली कूच? शंभू बॉर्डर पर पुलिस की सख्त बेरिकेडिंग

पंजाब के किसानों ने दिल्ली में आज महापंचायत का आह्वान किया है. ये किसान भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रे़ड डील के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं. पुलिस की ओर से किसानों को सिंघु बॉर्डर पर रोकने के इंतजाम किए गए हैं.

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दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के करीब पहुंचे पंजाब के किसान, महापंचायत का आह्वान (तस्वीर @ANI से)

दिल्ली में आज पंजाब के किसानों की महापंचायत का आह्वान

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसान घाट पर इकट्ठा होंगे किसान

देश बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब के किसान कर रहे आंदोलन

पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका, दिल्ली में पहले ही CJP का चल रहा आंदोलन

संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में पहले से ही कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेपल लीक मामले के खिलाफ आंदोलन जारी है. इस बीच पंजाब के किसान भी आज बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं. ये किसान भारत-अमेरिका ट्रेड डील (FTP) के खिलाफ महापंचायत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं. देश बचाओ मोर्चा के तहत किसानों को दिल्ली के किसान घाट पर इकट्ठा होने का आह्वान किया गया है. इस आंदोलन से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि देश भर के 550 से ज्यादा किसान यूनियन और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारतीय किसानों के खिलाफ

न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की ओर कूच करने से पहले पंजाब के ब्यास में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता जर्मनजीत सिंह बंडाला ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित ट्रेड डील से भारतीय किसानों , मजदूरों, छोटे व्यापारियों और बड़ी संख्या में पब्लिक को नुकसान होगा. उन्होंने दावा किया कि यह डील सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने ले लिए की जा रही है और भारत के छोटे और मंझले किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है. हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आ रहे इन किसानों को पंजाब-हरियाणा के बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर ही रोकने के लिए बेरिकेडिंग की है.

#WATCH | A large number of farmers reach Shambhu Border (Punjab-Haryana border) ahead of their scheduled march to Delhi today. Visuals from Patiala (Punjab) side. pic.twitter.com/dJtdEt0qti — ANI (@ANI) July 21, 2026

दिल्ली पुलिस ने शहर के कई रूट किए डायवर्ट

दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत और जंतर-मंतर पर जारी CJP के आंदोलन को देकते हुए पहले से ही कई रूटों को डायवर्जन और प्रतिबंध की अडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने आज सुबह 8.30 बजे के बाद सक्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड और राजघाट डीटीसी डिपो रोड के करीब प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी है. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को समय से पहले निकलने की अपील की गई है.

TRAFFIC ADVISORY In view of the Demonstration/Protest/Rally at Kishan Ghat, New Delhi on 21.07.2026, traffic restrictions and diversions may be imposed from 08:30 AM onwards on need basis. Commuters are advised to avoid the affected routes around Satyagrah Marg, Velodrome… pic.twitter.com/na6iMqdIhR — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 20, 2026

पुलिस हिरासत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी

इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को इस किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले ही हरियाणा पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया था. दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर रात से ही सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू है. सड़कों के दोनों ओर बेरिकेडिंग की गई है और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है.