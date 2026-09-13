पंजाब के पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ जोरदार धमाका, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

पंजाब के फाजिल्का में पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ. दो कारों के शीशे टूटे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. फोरेंसिक टीम और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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पंजाब के फाजिल्का में पुलिस स्टेशन में हुआ ब्लॉस्ट

पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद में रविवार (13 सितंबर, 2026) तड़के सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका होने से हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 2 बजे हुई. धमाका इतना तेज था कि पुलिस स्टेशन परिसर में खड़ी दो कारों के शीशे टूट गए. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या मौत की खबर नहीं है. धमाके के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

परिसर में खड़ी थीं दोनों कारें

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिन दो कारों के शीशे टूटे हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन परिसर में सबूत के तौर पर रखा गया था. धमाके के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आसपास के इलाके को देखा और घटना से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश शुरू की. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ. पुलिस हर संभावित वजह को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

फोरेंसिक टीम ने शुरू की जांच

फाजिल्का के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सतिंदर कुमार ने बताया कि धमाके की वजह पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. टीम घटनास्थल से जरूरी नमूने और दूसरे सबूत जुटा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि धमाका किस चीज से हुआ और उसका कारण क्या था. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सही वजह सामने आने की उम्मीद है.

CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही

धमाके की जांच के दौरान पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग से घटना से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकती है. इसके साथ ही मौके पर मिले सबूतों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

सुखबीर बादल ने सरकार पर साधा निशाना

घटना को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह खराब हो गई है. बादल ने दावा किया कि लोगों को अपने घरों के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों में भी सुरक्षा का भरोसा नहीं रह गया है. हालांकि, पुलिस की जांच अभी जारी है और धमाके की असली वजह का पता लगाया जा रहा है.

(इनपुट:PTI)