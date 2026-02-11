Hindi India Hindi

Punjab Former Cm Amarinder Singh And His Son Summoned By The Enforcement Directorate Ed

पंजाब के पूर्व CM अमरिंदर सिंह और बेटे को ED का समन, 12 फरवरी को पेशी के आदेश; जानें क्या है वजह?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तलब किया है. उन्हें 12 फरवरी 2026 को जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है.

ED summons Captain Amarinder Singh: पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चल रही जांच में समन जारी किया है. ये समन ईडी के जालंधर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से भेजा गया है और उन्हें 12 फरवरी 2026 को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है.

सूत्रों के अनुसार, ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि एक पुराने वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच एजेंसी लंबे समय से कर रही है. बताया जाता है कि ये जांच मुख्य रूप से उनके बेटे रणिंदर सिंह से जुड़े कुछ अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर और विदेशी संस्थाओं से संबंधित है. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या इन लेन-देन में FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है.

पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध

इस बीच, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ईडी से पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है. जानकारी के मुताबिक, वे इस समय मोहाली के एक निजी अस्पताल में घुटने से जुड़ी समस्या का उपचार करा रहे हैं और चिकित्सकीय निगरानी में हैं. उनकी तरफ से संबंधित मेडिकल दस्तावेज एजेंसी को भेजे गए हैं. अब ED इन दस्तावेजों की जांच करने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी.

रणिंदर सिंह के खिलाफ पहले भी विदेशों में कथित फंड ट्रांसफर और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ‘जैकरांडा ट्रस्ट’ नामक संस्था की स्थापना को लेकर सवाल उठ चुके हैं. इसके अलावा, स्विट्जरलैंड से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन की भी जांच हो चुकी है. हालांकि, इन मामलों में अब तक किसी प्रकार की अंतिम कानूनी निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

अमरिंदर सिंह का राजनीतिक सफर

कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक सफर भी काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वे लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया. साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर ‘पंजाब लोक कांग्रेस’ का गठन किया, लेकिन चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.

Add India.com as a Preferred Source