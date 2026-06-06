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इस राज्य की सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा! 10 लाख श्रमिकों का मुफ्त रजिस्ट्रेशन, लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा

इस राज्य की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए स्पेशल अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. इसके तहत 10 लाख मजदूरों का मुफ्त रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण कराया जाएगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 6, 2026, 10:41 PM IST
इस राज्य की सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा! 10 लाख श्रमिकों का मुफ्त रजिस्ट्रेशन, लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा
इस राज्य की सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा

Punjab Construction Workers Gift: निर्माण कार्य से जुड़े लाखों श्रमिकों के लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ी पहल की घोषणा की है. राज्य सरकार ने स्पेशल अभियान चलाकर लगभग 10 लाख निर्माण श्रमिकों का मुफ्त पंजीकरण और नवीनीकरण कराने का फैसला लिया है. इस कदम का मकसद ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को सरकारी कल्याण योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इस अभियान की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई श्रमिक सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर हैं. सरकार चाहती है कि हर पात्र मजदूर तक सहायता और सुविधाएं पहुंचें.

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वर्तमान में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है. सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में मजदूर अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं, जिसके कारण वे कई महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रह जाते हैं. इसी स्थिति को बदलने के लिए बड़े स्तर पर पंजीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है.

इस अभियान की खास बात

इस अभियान की सबसे खास बात ये है कि श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. सरकार स्वयं इसका खर्च वहन करेगी. आमतौर पर पंजीकरण शुल्क के कारण कई मजदूर इस प्रक्रिया से दूर रहते हैं, लेकिन अब इस बाधा को हटाने की कोशिश की गई है ताकि अधिकतम संख्या में लोग इसमें भाग ले सकें.

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए जाएं. इन शिविरों का आयोजन ऐसे समय में किया जाएगा जब मजदूर अपने काम से लौटकर घर पहुंचते हैं. इससे श्रमिकों को सुविधा होगी और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

इसके साथ ही श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है. सरकार ने श्रमिक चौकों पर छाया, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि इससे मजदूरों को कार्यस्थलों के आसपास बेहतर वातावरण मिलेगा.

महिला श्रमिकों को प्राथमिकता

महिला श्रमिकों को भी इस अभियान में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार चाहती है कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं तक भी आर्थिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे. इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए हजारों श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और आय बढ़ सके.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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