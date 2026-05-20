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NEET स्टूडेंट्स के लिए इस राज्य की सरकार का बड़ा गिफ्ट, चलाई जाएंगी मुफ्त बसें, जानें पूरी डिटेल

इस राज्य की सरकार ने NEET एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए 20 से 22 जून तक पंजाब रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है. छात्र केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाकर बिना किराया दिए परीक्षा केंद्र तक सफर कर सकेंगे.

Published date india.com Published: May 20, 2026 4:55 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
NEET स्टूडेंट्स के लिए इस राज्य की सरकार का बड़ा गिफ्ट, चलाई जाएंगी मुफ्त बसें, जानें पूरी डिटेल

NEET Students Free Buses: पंजाब सरकार ने NEET एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 20, 21 और 22 जून को पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों को केवल अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाना होगा.

सरकार का कहना है कि ये कदम खासतौर पर उन छात्रों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में यात्रा खर्च की परेशानी झेलते हैं. कई बार छात्रों को सिर्फ किराए की वजह से लंबी दूरी तय करने में मुश्किल होती है. ऐसे में ये फैसला हजारों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों की शिक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर है. उन्होंने बताया कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने NEET अभ्यर्थियों से बातचीत की थी. इस दौरान कई छात्रों ने यात्रा खर्च को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया.

बिना टिकट सफर कर सकेंगे

घोषणा के अनुसार, 21 जून को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा के लिए छात्र पंजाब रोडवेज की किसी भी सरकारी बस में बिना टिकट सफर कर सकेंगे. ये सुविधा परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक भी लागू रहेगी ताकि छात्रों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो.

सरकार का मानना है कि कई छात्र दूरदराज के इलाकों से परीक्षा देने के लिए शहरों में पहुंचते हैं. ऐसे में यात्रा खर्च उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन जाता है. मुफ्त बस सेवा से छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में भी आसानी होगी.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी. पंजाब सरकार की इस घोषणा को सोशल मीडिया पर भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. कई लोगों ने इसे गरीब और मेहनती छात्रों के लिए बड़ा सहारा बताया है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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