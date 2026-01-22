  • Hindi
  • India Hindi
  • Punjab Government Launched Mukh Mantri Sehat Yojana Health Scheme For Free Medical Treatment Punjab Family

भारत के इस राज्य में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?

Punjab Health Scheme:पंजाब सरकार ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरूआत की है. इसमें राज्य के हर परिवार को 10 लाख तर मुफ्त इलाज मिलेगा.

Published date india.com Published: January 22, 2026 3:54 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
भारत के इस राज्य में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?

Punjab Health Scheme: पंजाब सरकार ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनवरी 2026 से “मुख्यमंत्री सेहत योजना” लागू करने की मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. ये इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा, यानी मरीज को अस्पताल में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा. सरकार का कहना है कि इस योजना से लगभग तीन करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. पहले जहां इलाज की सीमा 5 लाख रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

किन अस्पतालों में मिलेगा इलाज?

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब और न्यू चंडीगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी. मरीज इन अस्पतालों में जाकर अपनी पहचान और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इलाज शुरू करा सकेंगे. इस योजना में बड़ी सर्जरी, गंभीर बीमारियों का इलाज, आईसीयू, क्रिटिकल केयर, जांच, दवाइयां और भर्ती से पहले व भर्ती के बाद के खर्च भी शामिल होंगे. पूरी प्रक्रिया कैशलेस और पेपरलेस होगी. इसका मतलब है कि मरीज को इलाज के दौरान किसी तरह के कागजी काम या भुगतान की झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे इलाज जल्दी शुरू होगा और मरीज को समय पर सही सुविधा मिल सकेगी.

कैशलेस इलाज से मिलेगी बड़ी राहत

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मरीज को अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे की कमी के कारण इलाज टाल देते हैं या कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं. मुख्यमंत्री सेहत योजना से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार सिर्फ पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रहे. इस योजना से मरीज और उनके परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक और मानसिक बोझ कम होगा. लोग बिना डर और चिंता के समय पर इलाज करा सकेंगे.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा गांव और शहर, दोनों जगह के लोगों को मिलेगा. सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक सभी इसका लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए कोई इनकम लिमिट तय नहीं की गई है, यानी हर वर्ग के लोग इस योजना में शामिल होंगे. पहले जहां एक परिवार को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है, जो महंगे इलाज के डर से बीमारी को नजरअंदाज कर देते थे. अब उन्हें इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे समय पर डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे.

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लागू होगी ये योजना

सरकार इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लागू करेगी. इसके तहत मरीज अस्पतालों की सूची देख सकेंगे, अपने इलाज की स्थिति जान सकेंगे और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे. इससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी. लोगों को सही जानकारी समय पर मिल सकेगी और किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.