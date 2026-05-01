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लेबर डे पर इस राज्य के श्रमिकों की हुई मौज, 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में हुआ 15% का इजाफा; चेक करें डिटेल
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने लेबर डे पर राज्य के मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में 15% का इजाफा किया है.
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 मई, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब मजदूरों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. यह कदम लंबे समय बाद उठाया गया है, जिससे मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार मजदूरों के हित में काम कर रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक अहम कदम है.
13 साल बाद बढ़ी मजदूरी
राज्य में न्यूनतम मजदूरी में यह बढ़ोतरी करीब 13 साल बाद हुई है. इतने लंबे समय तक मजदूरी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, जबकि इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ती रही. सरकार का कहना है कि बढ़ती कीमतों के बीच मजदूरों को आर्थिक सहारा देना जरूरी था. इसलिए अब उनके वेतन में बढ़ोतरी करके उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है.
लाखों मजदूरों को मिलेगा फायदा
इस फैसले का असर राज्य के लाखों मजदूरों पर पड़ेगा. इसमें अकुशल और कुशल दोनों तरह के श्रमिक शामिल हैं. सरकारी और निजी, दोनों सेक्टर के मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा. मजदूरी बढ़ने से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ेगी, जिससे रोजमर्रा के खर्च संभालना थोड़ा आसान हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए यह राहत की बात है जो कम आय में घर चला रहे हैं.
विपक्ष ने भी उठाई थी मांग
इससे पहले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि अगर सरकार मजदूरों के बारे में सच में सोचती है, तो उसे मजदूरी बढ़ानी चाहिए. बाजवा ने यह भी सुझाव दिया था कि अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की जाए. मजदूर दिवस के मौके पर इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया था.
महंगाई भत्ते को लेकर भी मांग
कांग्रेस की तरफ से एक और मांग उठाई गई. बाजवा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का करीब 14,500 करोड़ रुपये का महंगाई भत्ता अभी बाकी है, जिसे जल्द जारी किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह पैसा नहीं दिया जाता, तब तक बड़े पदों पर बैठे लोगों का वेतन रोकने पर भी विचार होना चाहिए. उनका कहना है कि इससे सरकार पर दबाव बनेगा और कर्मचारियों को उनका हक मिल सकेगा.
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