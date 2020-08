नई दिल्‍ली: पंजाब में जहरीली शराब मामले में पार्टी के सांसद के निशाने पर आई राज्य की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एमपी प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा से राज्‍य पुलिस की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है. पंजाब में जहरीली शराब से हुई 121 मौतों को लेकर कांग्रेस सांसद ने राज्‍य में नेतृत्‍व बदलने की मांग कर चुके हैं. अब देखना होगा कि ये मामला किस अंजाम तक पहुंचता है. बता दें कि बाजवा कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष भी रह चुके हैं. Also Read - कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री सहित दो बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल

पंजाब सरकार ने कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा से राज्य पुलिस सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है. एक आकलन के बाद पता चला है कि उन्हें वस्तुतः कोई खतरा नहीं है और किसी भी मामले में कोई भय भी नहीं है. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उन्‍हें सीधे केंद्रीय सुरक्षा मिल रही है.

Punjab govt has decided to withdraw state police security from Congress MP Pratap Singh Bajwa (in file pic) after an assessment showed that he had virtually no threat perception & was, in any case, now getting central security directly accorded by Union Home Ministry: State govt pic.twitter.com/PzRQrWgURt

— ANI (@ANI) August 8, 2020