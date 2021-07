कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.Also Read - सर्जरी के लिए किसान ने अलमारी में रखे थे दो लाख रुपए, चूहों ने कुतर दिए

AICC President Sonia Gandhi appoints Navjot Singh Sidhu as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee with immediate effect. pic.twitter.com/c7ggMUSCts

