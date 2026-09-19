पंजाब में सियासी घमासान! CM मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, BJP नेता रवनीत बिट्टू पुलिस हिरासत में

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले को लेकर सियासी हंगामा देखने को मिला. बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बताया गया कि बिट्टू पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी यानी PAU के गेट पर हाथ में टमाटर लेकर पहुंचे थे. इसी रास्ते से मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला गुजरने वाला था. पुलिस ने बिट्टू को आगे जाने से रोक दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरा तो बिट्टू ने गाड़ी की तरफ टमाटर फेंकने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया.
लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को एक बड़ा कार्यक्रम रखा था. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मनीष सिसोदिया और पार्टी के कई अन्य नेताओं के शामिल होने की बात थी. कार्यक्रम के लिए नेता लुधियाना पहुंच रहे थे. मुख्यमंत्री का काफिला पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरना था. इसी दौरान रवनीत बिट्टू भी PAU गेट के पास पहुंच गए. उनके हाथ में टमाटर थे. पुलिस ने उन्हें पहले ही रोकने की कोशिश की और काफिले के रास्ते से दूर रखने का प्रयास किया.
बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था, तब बिट्टू ने उनकी गाड़ी की तरफ टमाटर फेंकने की कोशिश की. हालांकि, वह काफिले के काफी करीब नहीं पहुंच सके. मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में लेकर वहां से ले गई. इस घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने बिट्टू को PAU से हिरासत में लिया है.
इस पूरे मामले को एक दिन पहले हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. बताया गया कि शुक्रवार को बटाला के पास रवनीत बिट्टू के काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. बिट्टू ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था. इसके बाद शनिवार को वह लुधियाना पहुंचे और मुख्यमंत्री के काफिले के रास्ते में टमाटर लेकर खड़े हो गए. सामने आई जानकारी के मुताबिक, उनका मकसद पिछली घटना का जवाब देना था.
लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं से पंजाब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान एक बार फिर सामने आई है. पहले बिट्टू के काफिले पर अंडे और टमाटर फेंकने की घटना हुई और अगले दिन बिट्टू ने मुख्यमंत्री के काफिले के पास टमाटर फेंकने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने उन्हें काफिले तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया. फिलहाल बिट्टू को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है. मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी.
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