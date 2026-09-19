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पंजाब में सियासी घमासान! CM मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, BJP नेता रवनीत बिट्टू पुलिस हिरासत में

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया. CM भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश से सियासी माहौल गरमा गया.

Edited By: Rishabh Kumar
Published: September 19, 2026, 3:24 PM IST
Ravneet Bittu Detained by Punjab Police (ImageIANS)
Ravneet Bittu Detained by Punjab Police (Image: IANS)

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले को लेकर सियासी हंगामा देखने को मिला. बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बताया गया कि बिट्टू पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी यानी PAU के गेट पर हाथ में टमाटर लेकर पहुंचे थे. इसी रास्ते से मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला गुजरने वाला था. पुलिस ने बिट्टू को आगे जाने से रोक दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरा तो बिट्टू ने गाड़ी की तरफ टमाटर फेंकने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया.

AAP के कार्यक्रम में पहुंच रहे थे बड़े नेता

लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को एक बड़ा कार्यक्रम रखा था. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मनीष सिसोदिया और पार्टी के कई अन्य नेताओं के शामिल होने की बात थी. कार्यक्रम के लिए नेता लुधियाना पहुंच रहे थे. मुख्यमंत्री का काफिला पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरना था. इसी दौरान रवनीत बिट्टू भी PAU गेट के पास पहुंच गए. उनके हाथ में टमाटर थे. पुलिस ने उन्हें पहले ही रोकने की कोशिश की और काफिले के रास्ते से दूर रखने का प्रयास किया.

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काफिला आते ही टमाटर फेंकने की कोशिश

बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था, तब बिट्टू ने उनकी गाड़ी की तरफ टमाटर फेंकने की कोशिश की. हालांकि, वह काफिले के काफी करीब नहीं पहुंच सके. मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में लेकर वहां से ले गई. इस घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने बिट्टू को PAU से हिरासत में लिया है.

एक दिन पहले बिट्टू के काफिले पर फेंके गए थे टमाटर

इस पूरे मामले को एक दिन पहले हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. बताया गया कि शुक्रवार को बटाला के पास रवनीत बिट्टू के काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. बिट्टू ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था. इसके बाद शनिवार को वह लुधियाना पहुंचे और मुख्यमंत्री के काफिले के रास्ते में टमाटर लेकर खड़े हो गए. सामने आई जानकारी के मुताबिक, उनका मकसद पिछली घटना का जवाब देना था.

दो दिनों में सामने आया राजनीतिक टकराव

लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं से पंजाब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान एक बार फिर सामने आई है. पहले बिट्टू के काफिले पर अंडे और टमाटर फेंकने की घटना हुई और अगले दिन बिट्टू ने मुख्यमंत्री के काफिले के पास टमाटर फेंकने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने उन्हें काफिले तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया. फिलहाल बिट्टू को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है. मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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