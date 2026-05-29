Punjab Nikay Chunav 2026: पंजाब निकाय चुनाव में AAP को बढ़त, कितनी सीटों पर SAD आगे, जानें BJP- कांग्रेस कहां

Punjab civic body election results 2026: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए 102 नगर निकायों के चुनाव नतीजों ने सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए यह चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं था, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने भी पूरा जोर लगाया. इस बार के चुनावों में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 63.94% वोटिंग दर्ज की गई. निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है, इसके परिणाम शाम तक आ जाएंगे…
जालंधर जिले की करतारपुर नगर परिषद के नतीजों में सत्ताधारी AAP ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की है. यहां कुल 15 वार्डों में से अकेले AAP के खाते में 9 सीटें गई हैं, जिससे पार्टी का दबदबा साफ नजर आ रहा है. वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी को 1 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली हैं.
बठिंडा जिले के नतीजों में AAP का शुरुआती पलड़ा काफी भारी है, जहां बठिंडा नगर निगम सहित विभिन्न निकायों में उसके 8 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए. दूसरी ओर, शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भी भटिंडा के अलग-अलग नगर निकायों के कुल 13 वार्डों पर अपनी जीत दर्ज कर दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है. अकाली दल के उम्मीदवारों ने कोट शमीर, संगत, मलूका और मेहराज जैसे इलाकों में अपना परचम लहराया है.
26 मई के दिन पंजाब निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए थे. मोहाली, बठिंडा, कपूरथला, मोगा, अबोहर, बरनाला, बटाला और पठानकोट सहित आठ नगर निगमों के साथ 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी. पंजाब के इन निकाय चुनावों में कुल 22,38,241 वोट पड़े, जिसके तहत राज्य के कुल 1,897 वार्डों के लिए 3,833 पोलिंग बूथ बनाए गए थे. आंकड़ों के मुताबिक, नगर पंचायतों में सबसे ज्यादा यानी 76.18% मतदान दर्ज किया गया, जबकि नगर परिषदों में 65.06% वोटिंग हुई. सबसे कम वोटिंग नगर निगमों में हुई, जहां कुल वोटिंग प्रतिशत महज 59.91% रहा.
इस चुनाव के दौरान पंजाब के कई हिस्सों में कांग्रेस, आप, बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हिंसक झड़पें देखने को मिलीं. रायकोट के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस कैंडिडेट जगदेव सिंह जग्गा पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बता दें कि इन स्थानीय निकाय चुनावों को अगले साल पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल यानी ट्रेलर माना जा रहा है. यहां की जनता ने निकाय स्तर पर लोकल मुद्दों के साथ-साथ राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर भी पार्टियों को वोट दिया है. इन नतीजों से यह साफ हो गया है कि पंजाब में मुकाबला अभी त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना हुआ है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें