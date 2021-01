नई दिल्ली: 1 फरवरी से देश में लोगों के जीवन से संबंधित रोजमर्दा के नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं. LPG Gas Cylinder, ATM हो या फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ाने संबंधित नियम इन तीनों में 1 फरवरी के बाद बदलाव होने जा रहा है. बता दें कि 1 फरवरी को देश में आम बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा. ऐसे में सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाई जा सकती है. Also Read - PNB ATM Alert: पीएनबी कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी खबर, अब ATM को लेकर किया गया बदलाव

ATM से नहीं निकाल पाएंगे पैसा Also Read - LPG Cylinder Booking by Missed Call: नए साल में बदल गया नियम, अब कॉल नहीं केवल इस नंबर पर 'मिस्ड कॉल' से बुक होगी रसोई गैस

पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी के बाद अपने एटीएमसे पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. देश में लगातार बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सराहनीय कदम उठाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के उपभोक्ता हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि अब आप PNB के गैर ईमवी वाले ATM मशीन से पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं. बैंक द्वारा इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी गई. बता दें नॉ ईएमवी और गैर ईमवी एटीएम वो एटीएम मशीने होती हैं जिनमें एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे की निकासी की जाती है.

महंगी होगी थाली?

बता दें कि 1 फरवरी को देश में आम बजट पेश होने जा रहा है. ऐसे में कई चीजों की कीमतों में बदलाव के आसार हैं. ऐसे में अब देखना यह है कि क्या रसोई गैस की कीमते बढ़ेंगी, क्योंकि बीते साल सितंबर महीने में 2 बार गैस के दाम बढ़ाए गए थे वहीं इस साल जनवरी महीने में गैस के दाम में बदलाव नहीं किए गए. बता दें कि गैस कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को गैस के दामों को तय किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हो सकती है शुरू?

खबरों की मानें तो 1 फरवरी से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दी जा सकती है. एयर इंडिया एक्सपेस द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 1 फरवरी से शुरू करने का ऐलान किया गया है.