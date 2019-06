चंडीगढ़: पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू का विभाग बदले जाने के साथ बृहस्पतिवार को राज्य में पार्टी के भीतर दरार और गहरी हो गई. साथ ही, सिद्धू मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए. सिंह और सिद्धू के बीच चल रहे टकराव के बीच तेजी से बदले घटनाक्रम में सिद्धू ने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लिया और आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

Punjab: Navjot Singh Sidhu gets Power and New & Renewable Energy Sources, in Cabinet reshuffle in Punjab. Barring four ministers, there are some changes in the portfolios of all the state ministers. pic.twitter.com/zZqqiXpnWi

— ANI (@ANI) June 6, 2019