पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी पार्टी 'पंजाब लोक कांग्रेस' का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की सदस्यता दिलाई. इससे पहले दिन में उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुला कात की थी. भाजपा में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि, 'मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं.'

पश्चिम बंगाल विधानसभा में 'केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेकर कही ये बात

बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा, 'पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और मैंने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को बिगड़ते देखा है. पंजाब में पूरी तरह से अराजकता पैदा करने के लिए ड्रोन अब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं. चीन भी हमसे दूर नहीं है. अपने राज्य और देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है.

It is now time to join a party that is looking after the interests of the country: Capt Amarinder Singh on joining the Bharatiya Janata Party in Delhi pic.twitter.com/9AydhblxPJ

