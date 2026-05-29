Punjab Nikay Chunav Result 2026: नगर निगमों में से 5 पर जीती AAP, भगवंत मान बोले- ये 2027 का ट्रेलर

पंजाब निकाय चुनाव में AAP ने 8 में से 5 नगर निगम जीते. CM भगवंत मान ने इसे 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बताया, जबकि विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए.

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पंजाब निकाय चुनाव वोटों की काउंटिंग जारी

पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने शानदार प्रदर्शन किया है. राज्य के 8 नगर निगमों में से 5 पर पार्टी ने जीत हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है. इस जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है. चुनाव नतीजों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जबकि विपक्षी दलों ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

किन शहरों में मिली जीत?

चुनाव नतीजों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और बठिंडा नगर निगम में जीत दर्ज की है. वहीं कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. दूसरी तरफ बीजेपी ने अबोहर नगर निगम में बहुमत पाया और पठानकोट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. राज्यभर के 1977 वार्डों में से AAP ने 954 सीटों पर जीत दर्ज की, जो अन्य सभी दलों से काफी ज्यादा है. कांग्रेस को 390, निर्दलीयों को 251, अकाली दल को 191 और बीजेपी को 170 सीटें मिलीं.

शहरी इलाकों में भी मजबूत हुई AAP

इस चुनाव में एक खास बात यह रही कि आम आदमी पार्टी को शहरों में भी अच्छा समर्थन मिला. पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि पार्टी की पकड़ केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित है, लेकिन इन नतीजों ने इस धारणा को काफी हद तक बदल दिया है. नगर काउंसिल की 75 सीटों में से करीब 45 पर AAP समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जनता ने उनकी सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है और विकास कार्यों को समर्थन दिया है.

केजरीवाल का विपक्ष पर निशाना

नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने उनकी पार्टी पर भरोसा दिखाया है. उन्होंने दावा किया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों ने AAP के पक्ष में मतदान किया है. केजरीवाल ने कहा कि व्यापारियों और आम लोगों ने सरकार के काम को देखते हुए समर्थन दिया है. वहीं उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. पार्टी का कहना है कि यह जीत पंजाब में उसकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं. अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने मतगणना में गड़बड़ी और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं. दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं होते. विशेषज्ञों ने याद दिलाया कि पहले भी कई बार स्थानीय चुनावों में जीतने वाली पार्टियां बाद में विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं. इसके बावजूद इन नतीजों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि पंजाब के शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है.