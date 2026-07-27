कौन हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जिनके इस्तीफे की हो रही मांग? क्यों हैं विपक्षी दलों के निशाने पर, जानें पूरा मामला

धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है. जानिए ऐसा क्यों हुआ और यह पूरा मामला क्या है?

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पुलिस की शुरुआती जांच में भी परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है. (Photo from IANS)

पंजाब में फार्मेसी भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह पकड़ा गया

विपक्ष ने इसे पेपर लीक बताते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की है

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह पेपर लीक नहीं, बल्कि चीटिंग का मामला है

वहीं, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि उनके विभाग के तहत कोई पेपर लीक नहीं हुआ

Punjab Paper Leak: नीट पेपर लीक का मामला अभी ठंड़ा हुआ नहीं था कि पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल मामला सामने आ गया. विपक्षी दल इसे पेपर लीक बताते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हालांकि, सरकार का कहना है कि यह पेपर लीक नहीं, बल्कि परीक्षा के दौरान की गई नकल का मामला था. इस बीच, टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सवाल उठाए.

विपक्ष ने सरकार को घेरा, सीएम मान ने दिया जवाब

बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर हमला बोला. बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जो ‘आप’ नेता पहले दूसरे राज्यों में पेपर लीक पर मंत्रियों के इस्तीफे मांगते थे, अब पंजाब में अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से जवाब मांगते हुए कहा कि हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है.

वहीं अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह दोनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया. दूसरी ओर, सीएम भगवंत मान ने साफ कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उनके मुताबिक यह सिर्फ नकल का मामला था, जिसमें ब्लूटूथ पेन और डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर प्रश्नपत्र बाहर भेजने की कोशिश की गई थी.

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सफाई में क्या कहा?

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फार्मेसी परीक्षा उनके विभाग के तहत नहीं आती. जिस परीक्षा की बात हो रही है, उसमें पेपर लीक नहीं, बल्कि चीटिंग का मामला सामने आया था. उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और विपक्ष बिना तथ्यों के पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. पुलिस की शुरुआती जांच में भी परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है. जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरा मामला परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह से जुड़ा है.

जानिए ये पूरा मामला क्या है?

बता दें 19 जुलाई को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसरों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी. जांच के दौरान पंजाब पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस और फरीदकोट-फिरोजपुर रेंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया.

पुलिस ने बताया कि पेन में छिपे कैमरे, वायरलेस ईयर डिवाइस और अन्य डिजिटल चीजों की मदद से प्रश्नपत्र बाहर भेजे जा रहे थे. इसके बदले उम्मीदवारों से 3.5 लाख से 13 लाख रुपये तक वसूले गए. अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार, 28 उम्मीदवार हिरासत में और 27 वायरलेस डिवाइस बरामद किए जा चुके हैं. फिलहाल पुलिस जांच जारी है, जबकि विपक्ष इस मामले पर सरकार और शिक्षा मंत्री से राजनीतिक जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा है.