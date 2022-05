Tajinder Bagga: दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को शुक्रवार की सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है. दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंची है. बग्गा पर पंजाब साइबर सेल की टीम ने शुक्रवार सुबह यह कार्रवाई की. तजिंदार बग्गा पर फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था, लेकिन वे इसके लिए नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है.Also Read - तजिंदर पाल सिंह की गिरफ्तारी पर BJP नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा ‘सच्चे सरदार से डरे केजरीवाल’

पंजाब पुलिस ने कहा कि बग्गा के खिलाफ मोहाली साइबर थाने में केस दर्ज है. बग्गा को गिरफ्तार कर मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया था. पंजाब पुलिस का कहना है कि उनकी टीम को अवैध तरीके से रोका गया है. इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई भी शुरू कर दी है. Also Read - भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके लेकर जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोका गया, अपहरण का मामला दर्ज

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा का पता लगाने के लिए एसएचओ जनकपुरी को तलाशी वारंट जारी किया. एसएचओ ने कोर्ट को बताया कि बग्गा की लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में मिली है. Also Read - दिल्ली के स्कूल में छात्राओं संग छेड़छाड़, स्केच के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

#WATCH | Team of Delhi Police leaves with BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga from Thanesar Sadar Police station in Haryana’s Kurukshetra

Bagga was arrested by Punjab Police today from Delhi. pic.twitter.com/rAn21Z24p5

— ANI (@ANI) May 6, 2022