चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को तीन लोगों को चीन निर्मित दो ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया. इनमें एक सैनिक व दो तस्कर शामिल हैं जिनका संबंध एक ऐसे नार्को-आतंकी माड्यूल से है जो भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों व नशीले पदार्थो की तस्करी में संलिप्त है. इसके साथ ही पुलिस ने ड्रोन बैटरी, ड्रोन कंटेनर, दो वॉकी-टॉकी सेट, 6.22 लाख रुपये नकद और एक आईएनएसएएस राइफल की मैगजीन भी बरामद की है.

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने यहां मीडिया को बताया कि ये ड्रोन सीमा के दोनों ओर दो से तीन किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम हैं. उन्होंने बताया कि ये कथित तौर पर नशीले पदार्थों की खेप लाने के लिए भारतीय सीमा की ओर से पाकिस्तान की तरफ छोड़े गए थे.

गुप्ता के साथ ही अतिरिक्त डीजीपी आर. एन. ढोके, महानिरीक्षक बॉर्डर रेंज, एस. पी. एस. परमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ध्रुव ढैया ने कहा कि यह पहली बार पता चला है कि ड्रोन का उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है.

DGP Punjab: We recovered 2 drones – one from Mode village in Amritsar Rural dist, other from Karnal (Haryana). We’re looking for one more person. One of the arrested persons is a Naik in Armed Forces. Besides 2 drones we also recovered 2 communication sets&Rs 6,22,000 cash(10.01) https://t.co/uHzMzVjLDc pic.twitter.com/QT8bk5kAWO

— ANI (@ANI) January 10, 2020