चंडीगढ़: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की कि अगर कोरोनावायरस महामारी से किसी मान्यताप्राप्त पत्रकार की मौत होती है तो ऐसे में उनके परिवार को 10 लाख रुपये राहत राशि के तौर पर दी जाएगी. Also Read - कोविड-19 से संक्रमित पाए गए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार, निजी अस्पताल में भर्ती

पटियाला में वायरस की चपेट में आकर एक पत्रकार के दम तोड़ने के बाद यह फैसला लिया गया. Also Read - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी

घोषणा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, “पत्रकारों ने इस कोरोना काल में सभी को समय पर समाचार देकर और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हमने Covid19 के कारण मरने वाले किसी भी मृतक पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है. हम सभी पत्रकारों को उनके साहस और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं.” Also Read - गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की SoP, एयर बबल व्यवस्था में मिलेगी य छूट

Journalists have played an even more vital role in prevalent #Covid19 times by ensuring timely news to all. We have decided to pay ex-gratia of Rs 10 lakh to the family of any deceased journalist dying due to #Covid19. We thank all journalists for their courage & hard work.

