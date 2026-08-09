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Punjab Kanwar Yatra Accident: सिरहिंद में दर्दनाक हादसा, पीछे से वाहन की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत; एक घायल

पंजाब के सिरहिंद में देर रात हुए सड़क हादसे ने कांवड़ यात्रा के बीच मातम पसरा दिया. पेट्रोल पंप के पास एक वाहन को पीछे से टक्कर लगने के बाद तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 9, 2026, 12:33 PM IST
Punjab Kanwar Yatra Accident: सिरहिंद में दर्दनाक हादसा, पीछे से वाहन की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत; एक घायल
पंजाब में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा. सांकेतिक तस्वीर.

Punjab Kanwar Yatra Accident: पंजाब के सिरहिंद में कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन कांवड़ियों की जान चली गई. हादसा देर रात एक पेट्रोल पंप के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक, एक वाहन को पीछे से दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया.

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना रात करीब 1 बजे हुई. बताया गया कि एक वाहन गिद्दड़बाहा से फरीदकोट की ओर जा रहा था. सिरहिंद में पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए एक अन्य वाहन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव की कार्रवाई शुरू की.

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तीन कांवड़ियों की मौत

पुलिस ने मृतकों की पहचान जगदीश, महिंदर पाल और दीपक कुमार के रूप में की है. हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारी राज ने बताया कि हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियों की पुष्टि की जा रही है. दुर्घटना के कारणों और इसमें शामिल वाहनों की स्थिति को लेकर भी जांच जारी है. कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों से होकर गुजर रहे हैं. ऐसे में रात के समय वाहनों की तेज रफ्तार और सड़क पर आवाजाही को लेकर विशेष सावधानी की जरूरत रहती है.

पंजाब में पहले भी हुआ था बड़ा हादसा

सिरहिंद हादसे से एक दिन पहले पंजाब के जालंधर में भी एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी. जालंधर-मकसूदां बाईपास हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी थी. पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना सुबह करीब 6:30 बजे हुई। कार में तीन लोग सवार थे और टक्कर के बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सड़क पर एक लोडेड कैंटर ट्रक खड़ा था। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार तेज स्पीड से आई और पीछे से ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

मृतकों की पहचान की कोशिश जारी

जालंधर हादसे में मारे गए तीनों लोगों के शवों को सिविल अस्पताल भेजा गया. पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतकों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है. पुलिस के अनुसार, कार का पता लाम्मे गांव क्षेत्र से जुड़ा मिला है और वहां संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. कार के मालिक की पहचान अभी साफ नहीं हुई है.

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल से वाहन हटाकर यातायात बहाल कर दिया. ट्रक पर ‘KTC’ की मार्किंग और हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है. पुलिस संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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