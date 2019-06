संगरूर (पंजाब): डेढ़ सौ फुट गहरे बोरवेल में गिरे दो साल के बच्चे फतेहवीर सिंह को बचाने का प्रयास सोमवार को भी जारी है. जिले के भगवानपुरा गांव में अपने घर के पास सूखे पड़े इस बोरवेल में गुरुवार शाम को फतेहवीर गिर गया था और उसे बचाने में अब 92 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है. अधिकारियों ने बताया कि यह बोरवेल एक कपड़े से ढंका हुआ था. फतेहवीर खेलते हुए वहां पहुंचा और उसमें गिर गया. उसकी मां ने अपनी इस इकलौती संतान को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रही.

बचाव दल रविवार को उसके करीब पहुंच गया था लेकिन उसे निकाला नहीं जा सका क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ गईं थीं. अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को खाना पीना तो नहीं दिया गया है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है. बचाव दल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), पुलिस, नागरिक प्रशासन, ग्रामीण और स्वयंसेवी लोग शामिल हैं. ये लोग तपती गर्मी की परवाह किए बगैर पूरी मेहनत से बचाव अभियान चला रहे है. बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल के समांतर एक दूसर बोरवेल खोदा गया है और उसमें कंक्रीट के बने 36 इंच व्यास के पाइप डाले गए हैं.

Punjab: Operation continues to rescue a two-year-old boy, who fell into a 150-foot-borewell in Sangrur, on June 6. pic.twitter.com/etszTg2ZyO

